Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 453.535'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 12.511 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

24 KASIM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

23 KASIM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada;

"Bugün tespit edilen 6.713 yeni hastamız var. Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin. Tedbirlere uyun. Maske takın. Temizliğe dikkat edin. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin." dedi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 155 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 17 kişiye hastalık tanısı konuldu, 139 kişi hayatını kaybetti.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 155 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 17 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 139 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 812 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 374 bin 637'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 17 milyon 245 bin 617'ye ulaştı. Hasta sayısı 446 bin 822, vefat sayısı 12 bin 358, ağır hasta sayısı 4 bin 217, aktif hasta sayısı 59 bin 827 oldu.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 475 artarak 44 bin 802 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 475 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 53 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 44 bin 802'ye, vaka sayısının da 854 bin 361'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 796'sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, iyileşen hasta sayısının ise 603 bin 445'e ulaştığını ifade etti.

Ülkede şu ana kadar 5 milyon 788 bin 16 test uygulandığını kaydeden Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Virüs kaynaklı vaka ve can kayıplarının arttığı ülkede aralarında başkent Tahran'ın da bulunduğu "yüksek riskli bölge" kategorisindeki yaklaşık 150 il ve ilçede, 21 Kasım'dan itibaren zorunlu olmayan işletmelerin 15 gün kapatılacağı bildirilmişti. Aynı şekilde 15 gün boyunca 21.00 - 04.00 saatlerinde araçların trafiğe çıkması da yasaklanmıştı.

Kırmızı bölgelerde yasak ihlali yapanlara 1 milyon tümen (300 TL),turuncu bölgelerde ise 500 bin tümen (150 TL) para cezası uygulanacağı duyurulmuştu.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 215 kişi hayatını kaybetti, 13 bin 157 yeni vaka görüldü.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 215 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 48 bin 732'e ulaştı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 157 artışla 2 milyon 140 bin 208'e çıktı.

Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınan 13 bin 585 kişiden 2 bin 69'unun yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 14 oldu.

İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 562 artarak, 49 bin 823’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 28 bin 337 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri virüs kapan kişi sayısı toplam 1 milyon 408 bin 868 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 805 bin 947'ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 3 bin 801'e ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 562 artarak, 49 bin 823'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 13 bin 574 artarak, 553 bin 98 oldu.

Öte yandan, günlük vaka sayılarının önceki haftalara göre daha düşük seyretmeye başlaması, ülkede önlemlerin Noel döneminde gevşetilmesi tartışmalarını gündeme getirdi.

Koronavirüs Bilim Teknik Kurulu Koordinatörü Agostino Miozzo, ANSA ajansına yaptığı açıklamada, mağazaların Noel için açılabilmesinin son derece sıkı kontroller eşliğinde ve kalabalık oluşmasından kaçınacak şekilde olabileceğini, aksi takdirde ocakta salgının üçüncü dalgasıyla karşılaşabileceklerini söyledi.

Miozzo, "Gelecek iki hafta içinde salgın eğrisinin gidişatını değerlendirmek durumundayız ancak buna dayanarak bir karar verebiliriz." dedi.