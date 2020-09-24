En güncel Koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 308.069'a yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 7.711 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 24 Eylül Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...
24 EYLÜL CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Eylül Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.
23 EYLÜL CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Eylül Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada;
"Ağır hasta sayımız bugün 1.561’e yükseldi. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bugün tespit edilen 1.767 yeni hastamız var. Sağlık sistemimizin sürdürülebilir ve sağlık çalışanlarımızın hizmet verebilir kalmaları için tedbirleri birlikte uygulayalım." dedi.
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM
Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1202 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 268 bin 435'e çıktı.
Toplam test sayısı 9 milyon 381 bin 957, vaka sayısı 304 bin 610, vefat sayısı 7 bin 574 olarak kayıtlara geçti.
Aktif hasta sayısı 28 bin 601, ağır hasta sayısı 1491, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,8 oldu.
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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUMU
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 10 bin 8 artışla 468 bin 69'a yükseldi, 78 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 416'ya ulaştı.
Hastanelerde 783'ü yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 796 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı ise 530 artışla 93 bin 538'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Olivier Veran'ın birkaç gün içinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınacak yeni tedbirleri açıklaması bekleniyor.
Ülkede yoğun bakımdaki hasta sayısında yaşanan artışla salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı rekor kırdı
İsrail'de uygulanan karantinaya rağmen son 24 saatte 6 bin 861 kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edilmesiyle salgında şimdiye kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.
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