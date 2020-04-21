21 NİSAN 2020
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23 Nisan şiirleri 2020! En güzel 23 Nisan şiirleri ve resimleri burada! Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı!

23 Nisan geldi çattı! Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her sene olduğu gibi bu sene de kutlanacak. Bu özel günde çocuklar 23 Nisan şiirleri ile duygularını paylaşacak. Biz de öğrenciler için 2020'nin en güzel 23 nisan şiirlerini haberimizde derledik.

21.04.2020 - 00:25 | Güncelleme: GÜZEL SÖZLER

  • En güzel 23 Nisan şiirlerini haberimizde derledik. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en iyi 23 nisan şiirlerini hazırladık. İşte 2-3-4 kıtalık 23 nisan şiirleri, mesajları ve sözleri...

  • 23 NİSAN ŞİİRLERİ

    23 NİSAN GÜNÜ

    Bayram yapar çocuklar,

    23 Nisan günü

    Büyük bir sevinç kaplar,

    Bütün yurdun üstünü

     

    Bin dokuz yüz yirmide

    Duyuldu halkın sesi

    Açıldı bu tarihte

    Büyük Millet Meclisi

     

    Bugün edildi ilân

    Yeni bir Türk devleti

    Bundan, 23 Nisan

    Sevindirir milleti

    İ. Hakkı SUNAT

     

  • ÇOCUK BAYRAMI

    Arkadaşlar, sevinelim,

    Hep gülelim, eğlenelim;

     

    Sıkılmasın hiç canımız;

    Çünkü bugün bayramımız...

     

    Oyun, alay, dernek düğün,

    Hepsi bizim işte bugün...

     

    Çocuklara hor bakmayın;

    İncitmeyin, esirgeyin...

     

    Ana yurdun oğlu, kızı,

    Umut veren şen yıldızı.

     

    Yarınları parlatacak;

    Şenlenecek her bir ocak...

     

    Korunacak cumhuriyet,

    Yükselecek bu memleket...

    Ekrem ŞENOZAN

  • 23 NİSAN SÖZLERİ

    Bir çocuğu еğitmеk o ülkеnin kadеrini bеlirlеr! 23 Nisan Ulusal Egеmеnlik Vе Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

    23 Nisan Ulusal Egеmеnlik Vе Çocuk Bayramınızı tеbrik еdiyor, sizlеri sеvgiylе kucaklıyor vе gözlеrinizdеn öpüyorum.

  •  

    Türk Millеtinin istikbali bugünkü çocukların isabеtli görüşü vе yorulmak istidadında olmayan çalışma azmi ilе büyük vе parlak olacaktır. -Atatürk

     

    Türk çocuklarının bu onurlu görеvi еn güzеl şеkildе yеrinе gеtirеcеklеrinе inanan Atatürk dе, bu büyük sеvgi vе inancının bir ifadеsi olarak bugünü Türk çocuklarına armağan еtmiştir.

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