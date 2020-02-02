Selçuk Tepeli stepeli@haberturk.com

Önceki gün hem Koç Grubu hem de Türkiye’nin küresel rekabetteki pozisyonu için büyük bir adım atıldı. Arçelik ve Hindistan’ın en büyük şirketler grubu Tata’nın ana hissedarı olduğu Voltas ortaklığı “Voltbek Home Appliances”ın, Gujarat Eyaleti’ndeki dev beyaz eşya fabrikası açıldı. Meyvesi sebzesi egzotik, yemesi içmesi kendine has Hindistan’da buzdolabı az, su kıt, çamaşır bulaşık işi zor. Ama beyaz eşya pazarı dev. Ülke ve orta sınıfı, malumunuz olağanüstü bir hızla büyüyor. Arçelik de pazara “en zor 26 Hint lekesini çıkarma, yiyecekleri 3 kata kadar daha uzun süre taze tutma” iddiasıyla, üstelik ülkenin en büyük grubuyla kol kola giriyor.

1,3 milyar insanın yaşadığı Hindistan’da buzdolabının nüfuzu sadece yüzde 30. Ülkede yılda 12-13 milyon buzdolabı satılıyor; tabii şimdilik. Zira Arçelik pazarda çift haneli büyüme rakamları bekliyor. Arçelik’in Türkiye ile Asya Pasifik bölgesi arasında bir “Beko Yolu” oluşturma hedefinin önemli bir adımı olan fabrikada ilk etapta buzdolabı üretilecek, ilerleyen dönemde de çamaşır makinesi. 60 bin metrekare kapalı, 240 bin metrekare açık alana kurulu fabrikanın üretim kapasitesi şu anda yıllık 1 milyon adet. Fabrikanın üretim kapasitesinin 5 yıl içinde 2,5 milyon adede, toplam yatırım miktarının ise 10 yılda 180 milyon dolara ulaşması hedefleniyor. İlk etapta Hindistan pazarının ihtiyaçlarını karşılayacak fabrikadan ileride komşu ülkelere, Asya Pasifik ve Kuzey Afrika başta olmak üzere tüm coğrafyalara ihracat hedefleniyor. Fabrika nihai kapasitesine ulaştığında 2000 kişiye

istihdam sağlayacak. 1000 kadar dolaylı istihdam ile de yerel ekonomiye katkı sağlanacak. Ayrıca hem yönetim hem sahadaki eğitim seviyesinde Arçelik’in Türkiye’den ve başka bazı üretim üslerinden gelip burada görev yapan personel de var.

Levent Çakıroğlu (solda) ve sağdaki de Noel Tata.

TÜRKİYE, DÜNYANIN İKİNCİ BÜYÜK BEYAZ EŞYA ÜSSÜ

Hindistan’ın sanayileşmiş Gujarat Eyaleti’ndeki ilk beyaz eşya üretim tesisi olan fabrikanın açılışına Koç Holding ve Arçelik Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Tata Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Noel Tata, Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, Voltas CEO’su Pradeep Bakshi ve Voltbek CEO’u Jayant Balan katıldı. Törende konuşan Levent Çakıroğlu, “Koç Topluluğu’nun küresel vizyonu doğrultusunda Arçelik’in global büyüme yolculuğuna ivme kazandıracak önemli bir yatırımı daha hayata geçirdiklerini” söyledi. Koç Topluluğu’nun 32 farklı para birimini yönettiğini, iş yerlerinde 48 farklı dil konuşulduğunu, 150 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini, Türkiye dışında 62 üretim tesisi ve pazarlama şirketi bulunduğunu belirten Çakıroğlu, “Son 5 yılda otomotiv, enerji ve dayanıklı tüketim sektörleri başta olmak üzere kombine bazda 38 milyar TL yatırım gerçekleştirdik. Dünya genelindeki 12 markası ile şirketimiz Arçelik, İngiltere’den Rusya’ya, Güney Afrika’dan Tayland’a, Avustralya’dan ABD’ye

uzanan geniş etki alanıyla küresel vizyonumuza önemli katkı sağlıyor. Son yıllarda dünya ekonomisinde Asya’nın ağırlığı artıyor. Asya Pasifik bölgesi yeni yatırımlar için önemli bir cazibe merkezine dönüştü” dedi.

Selçuk Tepeli, Levent Çakıroğlu ile.

5 TRİLYON DOLARLIK DEV

Yüzyılın ilk çeyreğinde Hindistan’ın 5 trilyon dolarlık dev bir ekonomiye dönüşeceği, 2050’ye kadar dünyanın ikinci büyük ekonomisi olacağı öngörülüyor. Türkiye-Hindistan arasındaki ticaret hacmiyse 10 milyar dolara yakın. Tata Grubu markalarından Voltas ile 2010’da tanışan Koç Grubu, 3 yıl önce Tata ile ortaklık anlaşması imzaladı, Voltbek şirketi kuruldu. Böylece bu büyük pazara Tata gibi güçlü bir ortakla girmek önemli bir rekabet avantajı oluşturdu. Voltas Limited Yönetim Kurulu Başkanı Noel Tata da törende, “Bu üretim tesisiyle pazar liderliği hedefimize daha da yaklaşacağız” şeklinde konuştu: “Beyaz eşya sektörünün küresel liderlerinden Arçelik’in teknoloji ve yenilikçi ürün geliştirme yeteneklerini Hindistan'da

klima pazarında lider Voltas'ın marka ve dağıtım gücüyle birleştirerek benzersiz ve yenilikçi bir ürün yelpazesi sunmayı amaçlıyoruz…”

“Türkiye, Çin’den sonra dünyanın ikinci büyük beyaz eşya üretim üssü konumunda” diyen Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih K. Ebiçlioğlu, Hindistan beyaz eşya pazarının son 10 yılda ortalama yüzde 9 büyüdüğünü, önümüzdeki 3 yılda hem çamaşır makinesi hem buzdolabında yıllık yüzde 8-10 adetsel büyüme öngörüldüğünü ekledi.

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu ise son 5 yılda önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini “Beko Yolu” stratejisi kapsamında İpek Yolu üzerindeki ülkelerde ilk üçe girmeyi hedeflediklerini belirterek, “2018’de Voltas Beko markalı ürünlerimizi pazara sunduk. Kısa sürede yüzde 1-1,5 pazar payı yakaladık. 5 yılda yüzde 10’un üzerinde pazar payına ulaşarak lider bir marka olmayı hedefliyoruz” dedi. Hindistan pazarının kendine has özelliklerine dikkat çeken ve Hint tüketicisinin alışkanlıklarına, ülke

koşullarına uygun çözümler geliştirdiklerini anlatan Bulgurlu, “Hindistan’da iklim ve yol koşullarını göz önünde bulundurarak ürünlerimize ek dayanıklılık testleri uyguluyoruz. Bölge tüketicisinin sebze ve meyve ağırlıklı beslendiğini gördüğümüz için buzdolaplarında taze gıda bölmelerini daha geniş tuttuk. Ayrıca muson ikliminin etkisinde olan ülkede çamaşır kurutmanın güç olmasından yola çıkarak bu iklime uygun özel bir kurutma programı geliştirdik. Hindistan’da pek çok kadın geleneksel kıyafet

‘sari’leri makinede yıpranacağı endişesiyle elde yıkıyor. Sari için hassas yıkama programları ekledik. Tasarımda da Hint zevklerine hitap edecek renkli ve çiçekli model alternatiflerini pazara sunduk” şeklinde sözlerini sürdürdü.

EN HIZLI BÜYÜYEN ÜLKE: KADINLAR…

Evet, Hindistan ve çevresi önemli… Gelecek 10 yılda İpek Yolu üzerindeki ülkelerde orta sınıf büyümesi küresel orta sınıf büyümesinin yüzde 60’ını kapsayacak. Dolayısıyla bu yatırım da önemli. Ama bu yatırımı daha da önemli hale getiren, hem hedef kitle hem de istihdam bakımından odağında kadınların olması. Fabrikada Hindistan için istisnai biçimde kadın çalışan dostu bir tasarım var. Tüketime gelince, elbette kadın erkek eşit, sözümüz yok ama söz konusu beyaz eşya ise kabul edelim kadınlar daha eşit! Wall-Street’te kafayı rakamlarla bozmuş pek çok kişi, son yıllarda çalışan kadınların sayısındaki

yükselişe paralel olarak orta sınıf nüfus ve gelirlerinde yaşanacak artışın büyük bölümünün kadınların cebine gireceğini söylüyor. Bu da harcamada kararın daha da büyük oranda kadınlarca verileceği anlamına geliyor. Zira kararı şimdi de kadınlar veriyor zaten: Dünyada yıllık toplam 23 trilyon dolar civarındaki perakende alışverişin neredeyse üçte ikisinde kadınların

hükmü geçiyor. Çin, Hindistan gibi ülkeler için dillendirilen astronomik büyüme beklentilerini duymayan kalmamıştır. Mesela Hindistan’da dayanıklı tüketim pazarının büyüklüğü 3 yıl içinde 36 milyar dolara ulaşacak. İhracat hacmini 2002’den beri 4 kattan fazla artırarak 2019’da 22 milyon adete çıkaran Türkiye beyaz eşya sektörü için bu tür yatırımlar, hem sektör, hem

de ülke ekonomisi adına önemli. Ama daha önemlisi, dünya genelinde yüzyılın ortasına kadar kadınlar için büyüme beklentisinin Hindistan ve Çin’in toplamından da fazla olması. Yani dünyanın en hızlı gelişen ülkesi aslında bu iki ülke de değil, kadınlar. O halde bu gece başınızı yastığa koymadan o kadınların önemli bir bölümünün Hindistan’da yaşadığı da aklınıza gelsin ve bu yatırımın önemini tekrar düşünerek bir Hindistan rüyası görün.

Hindistan’ın sanayileşmiş Gujarat Eyaleti’ndeki ilk beyaz eşya üretim tesisi olan fabrikanın açılışına Koç Holding ve Arçelik Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Tata Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Noel Tata, Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, Voltas CEO’su Pradeep Bakshi ve Voltbek CEO’u Jayant Balan katıldı.

TATA HAKKINDA…

1868 yılında Hindistan’ın Mumbai kentinde kurulan Tata, Asya’nın en önemli şirketler toplulukları arasında yer alıyor. 100’den fazla ülkede, otomotiv, enerji, makine, kimya, tüketim malları, bilgi sistemleri, turizm gibi çeşitli sektörlerde hizmet veriyor. Dünya çapında 700.000’den fazla çalışanı olan Tata’nın 2017-18 cirosu 110.7 milyar dolar.

VOLTAS HAKKINDA…

Tata bünyesindeki Voltas şirketi, 1954 yılında faaliyete başladı. Hindistan klima pazarının lideri olan Voltas’ın BAE, Suudi Arabistan ve Singapur’da satış ofisleri bulunuyor. Voltas’ın ürün ve hizmet portföyünde elektromekanik soğutma sistemleri; tekstil, madencilik ve inşaat ekipmanları, bireysel ve kurumsal soğutma sistemleri yer alıyor. 19 binden fazla satış noktası bulunan şirketin 2018 cirosu 930 milyon dolar.

ARÇELİK VE BEKO HAKKINDA…

Arçelik bugün dünya çapında 30 binin üzerinde çalışanı, 9 ülkede 23 üretim tesisi, 34 ülkede satış ve pazarlama ofisi ve 12 markasıyla (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, Elektrabregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko) 150’ye yakın ülkede ürün ve hizmet sunuyor. Avrupa’nın adet bazında pazar payı sıralamasına göre ikinci en büyük beyaz

eşya şirketi olan Arçelik, 2018 yılında 26,9 milyar TL ciroya ulaştı. Gelirlerinin yüzde 70’ini uluslararası pazarlardan elde eden şirket, Türkiye’de 15 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, 5 ülkede Ar-Ge Ofisi, 1.600 Ar-Ge çalışanı ve bugüne kadar 3 binden fazla uluslararası patent başvurusu ile Türkiye’de Ar-Ge lideri konumunda yer alıyor.

GUJARAT EYALETİ

1,3 milyar nüfuslu Hindistan’ın Gujarat Eyaleti’nde 70 milyon insan yaşıyor. Nüfusun yüzde 80’i Hindu, yüzde 15’i Müslüman. Hindular arasında tümden vegan olup et, süt hiçbir hayvansal gıda yemeyenler de var. Eyalette hızla sanayileşmek için yabancı yatırımcılar teşvik ediliyor. Eyaletin en büyük şehirlerinden Ahmedabad ile ünlü liman kenti Mumbai arasında bir yüksek hızlı tren projesi başlatılmış durumda. 10 saatlik yolun 2,5 saate indirilmesi hedefleniyor. Öte yandan küresel iklim krizinden en çok etkilenecek ülkelerden biri Hindistan. Özellikle, su ihtiyacını karşılamak için Himalayalar’daki buzullara bağımlı kuzey eyaletlerinden toplu göçler yaşanabilir, zira bu buzullar hızla eriyor. Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu da

buna dikkat çekerek ürünlerinde enerji ve su verimliliği bakımından 5 yıldız seviyesinde çevreci teknolojiler kullandıklarını belirtiyor. Bu arada Gujarat sadece sanayileşme ile değil baharatlarıyla da ünlü... Ben size kimyon, kişniş, karabiber diyeyim, siz de hangi yemeklere kattığınızı deyiverin!