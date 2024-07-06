22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa üçüncüsü oldu
Avrupa 22 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Milli Takımı, 3'üncülük maçında karşılaştığı Polonya'yı 3-0 yendi.
Giriş: 06.07.2024 - 23:47 Güncelleme: 06.07.2024 - 23:47
Türkiye Milli Takımı, Avrupa 22 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın 3'üncülük maçında Polonya'yı 3-0 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, ay-yıldızlılar, İtalya'nın Lecce kentinde oynanan karşılaşmayı 25-16, 25-23 ve 25-17'lik setlerle kazanarak Avrupa 3'üncüsü oldu.
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