Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol 22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa üçüncüsü oldu - Voleybol Haberleri

        22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa üçüncüsü oldu

        Avrupa 22 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Milli Takımı, 3'üncülük maçında karşılaştığı Polonya'yı 3-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 23:47 Güncelleme: 06.07.2024 - 23:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Genç Sultanlar, Avrupa üçüncüsü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Milli Takımı, Avrupa 22 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın 3'üncülük maçında Polonya'yı 3-0 mağlup etti.

        Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, ay-yıldızlılar, İtalya'nın Lecce kentinde oynanan karşılaşmayı 25-16, 25-23 ve 25-17'lik setlerle kazanarak Avrupa 3'üncüsü oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Kırmızı kart tepkisi!
        Kırmızı kart tepkisi!
        Berlin sokakları kırmızı beyaz!
        Berlin sokakları kırmızı beyaz!
        Berlin'de skandal görüntüler!
        Berlin'de skandal görüntüler!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        İngiltere penaltılarla yarı finalde!
        İngiltere penaltılarla yarı finalde!
        Galatasaray'da Florya yetkisi verildi!
        Galatasaray'da Florya yetkisi verildi!
        Fenerbahçe, Avusturya'da berabere kaldı
        Fenerbahçe, Avusturya'da berabere kaldı
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Provokatörler tek tek yakalanıyor!
        Provokatörler tek tek yakalanıyor!
        Dağdan kopan kaya can aldı
        Dağdan kopan kaya can aldı
        Yüzlerce çevreci gözaltına alındı
        Yüzlerce çevreci gözaltına alındı
        Evi yakıp su kuyusuna atladı
        Evi yakıp su kuyusuna atladı
        Salıverilen Filistinliler öldürüldü
        Salıverilen Filistinliler öldürüldü
        Prof. Görür: Deprem biterse biz de biteriz
        Prof. Görür: Deprem biterse biz de biteriz
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Sosyal medya karıştı
        Sosyal medya karıştı
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        Habertürk Anasayfa