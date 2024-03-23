Reyting sonuçları açıklanıyor!
Cuma günü ekranda birçok yapım seyirci ile buluştu. Gündüz ve akşam kuşağında olmak üzere yarışma, program ve diziler reytinglerde birinci olmak için yarıştı. Dün Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Gaddar ve Survivor gibi yapımların yeni bölümleri vardı. Peki, 22 Mart Cuma gün reytinglerde kim birinci oldu? İşte, detaylar...
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Reyting yarışlarında mücadele devam ediyor. Dün akşam ekranlarda Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Kara Ağaç Destanı, Gaddar gibi diziler vardı. Her yapım, reyting listelerinde başa oturabilmek için yarıştı. Peki, dün reytinglerde kim birinci oldu? İşte, detaylar...
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22 MART CUMA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Reytingler geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.
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22 MART CUMA AB REYTİNG SONUÇLARI
Reytingler geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.
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