2025 ve 2026'da büyüme ivmelenecek

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Yatırımcı Rehberi programının konuğu Zeren Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mustafa Yiğit Zeren oldu. 1973 yılında kurulan ve 7 ayrı alanda faaliyet gösteren amiral gemisi ise enerji olan Zeren Holding CEO'su, faaliyet alanlarının gelişiminin yanı sıra bundan sonraki süreçte şirketlerinin nasıl gelişim göstereceğini anlattı.

Türkiye ekonomisinin her zaman iniş ve çıkışlara sahne olduğunu söyleyen Zeren, "Ama biz bu ülkenin evladıyız. Bu ülkeye yatırım yapılması gerektiğine inanıyoruz. Çok ciddi dünyaca ünlü danışmanlık firmaları ile çalışıyoruz, hepsinde Türkiye'nin büyüme ivmesi olduğunu görüyoruz. Gelecek yıl olmasa bile 2025 ve 2026'de büyüme ivmelenecek. Bunun paralelinde 5 ülkede daha yatırımlara devam edeceğiz" dedi. Hükümetin şu andaki politikalarını doğru bulduğunu söyleyen Zeren, "Sadece sabır ve enerjiye ihtiyaç var. Bizim yatırımları Türkiye'ye kaydırmamızın, hızlandırmamazın temel nedeni de bu" dedi.

50 yıl önce Rıdvan Zeren tarafından finansal hizmetler vermek amacıyla bir mali müşavirlik şirketi olarak kurulan Zeren Grup'un ardından Körfez ve Ortadoğu'da inşaat ve taahhüt işleri yapmasıyla beraber büyüdüğünü anlatan Zeren, "Yurtdışındaki taahhüt işlerimizden elde ettiğimiz gelir ile diğer sektörlerin temelini attık. Ancak yatırımlarımız son 15 yılda ivmelendi" dedi.

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ULUSLARARASI PETROL TİCARETİNDE 10 ARASINDA

Ardından ailesinin temelini attığı ve kendisinin geliştirdiği holdingin şu anda amiral gemisi olan enerji sektörüne giriş yaptıklarını dile getiren Zeren, şunları kaydetti: "Enerjinin bir çok kolunda yer alıyoruz. Hem petrol, hem güneş enerjisi hem de şarj istasyonları alanlarında faaliyetlerimiz var. Ayrıca akaryakıt ve perakende sektöründe de yeni bir yatırım hedefliyoruz. Perakende sektöründe faaliyet gösteren perakende bir markası ile satın alma için anlaştık. Düzenleyici kurumun onayını bekliyoruz."

Uluslararası alanda Mostrade adıyla petrol ticareti yapan şirketleri ile Zeren Holding'in alanında dünyada ilk 10 arasına girdiklerini anlatan Yiğit Zeren, "Dünyada petrol alıp satan, rafinerilerin ihtiyacını karşılayan şirketimiz ham petrolden tüm petrol ürünlerine kadar ürün satışı yapıyor. Dünyadaki hem petrolün önemli bir oyuncusuyuz. Pandemi döneminde çok ciddi hareket kabiliyetimiz ile önemli gelişim sağladık."

Yeşil dönüşüme rağmen sanayide kullanımı ile petrol fiyatlarının belli bir fiyatın altına düşmesini beklemediklerini kaydeden Zeren, durumun faaliyet gösterdikleri ana iş konusunun geleceği açısından önemli olduğunu söyledi.

PETROL TAŞIMACILIĞI DA YAPIYOR

Ticaretini yaptıkları petrolü 8 adet tankeri olan filo ile dağıttıklarını özellikle pandemi döneminde bu dağıtım ağının rekabette kendilerini öne çıkardığını söyleyen Zeren, "8 tankerin üstüne daha yeni alımları da yapacağız. Pandemi döneminde de doğru karalar ile filomuzu da yeniledik" dedi.

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Zeren iş planlarının üreticiden son kullanıcıya kadar ulaştığını ve dağıtım ağları ile doğru bir strateji kurarak başarılı olduklarını anlattı.

HİDROJEN ENERJİSİ YATIRIMI PLANLIYOR

Enerji sektöründe yenilenebilir enerji ve şarj istasyonları yatırımlarını kurmak için hazırlık yaptıklarını ifade eden Zeren, "Her iki alanda da Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca hidrojen enerjisi ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. 10 yıl sonda hidrojen enerjisinin petrol kadar önemli olacağını düşünüyoruz" dedi. Bunların yanı sıra Düzce'de bir alüminyum fabrikası olduğu bilgisini veren Zeren, buradan ciddi bir ihracat yaptıklarını kaydetti. Zeren 2024'te bu alanda kapasiteyi artırmak için hem Türkiye ham Almanya'da bir alüminyum fabrikası daha yapmayı planladıklarını açıkladı. Holding yeme içme turizm ve profesyonel hizmetler ve medyaya da faaliyet gösteriyor. Zeren bankacılık alalında faaliyet göstermek için gerekli adımları attıklarını bunun kendileri için büyük bir hayal olduğunu söyledi.