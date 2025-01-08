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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz 2025 ROG Strix serisi tanıtıldı - Teknoloji Haberleri

        2025 ROG Strix serisi tanıtıldı

        Asus'un yeni ROG Strix SCAR ve Strix G dizüstü oyun bilgisayarı serisi, yepyeni kasa tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Bununla birlikte uçtan uca buhar odaları, sandviç soğutucu tasarımları ve Tri-Fan Teknolojisi Intel® tabanlı dizüstü bilgisayarları basınç altında serin tutmayı sağlarken, Intel modelleri RAM ve SSD'ye ilk kez aletsiz erişim özelliğine sahip.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 10:07 Güncelleme: 08.01.2025 - 10:07
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        2025 ROG Strix serisi tanıtıldı
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        ASUS Republic of Gamers (ROG) 2025 ROG Strix serisinin tanıttı. NVIDIA®, Intel® ve AMD'den son teknoloji silikonlar, Mini LED ve ACR teknolojisine sahip parlak Nebula HDR Ekranlar ve inanılmaz termal çözümler içeren 2025 serisi, amiral gemisi oyun dizüstü bilgisayarlarının ne olabileceğini yeniden tanımlamak için sahneye çıktı.

        ROG Strix SCAR 16, Strix SCAR 18, Strix G16 ve Strix G18'in Intel modelleri, bir oyun dizüstü bilgisayarında dünyanın ilk aletsiz yükseltmelerine sahip yeni tasarımlarla geliyor.

        YÜKSEK OYUN PERFORMANSI

        Amiral gemisi bir marka olarak ROG, Strix serisinde mümkün olan en iyi performansı sunuyor. En yeni NVIDIA GeForce RTX 50 Serisi Dizüstü Bilgisayar GPU'larına sahip tüm modelleriyle 2025 serisi de en zorlu oyunlarda bu dünyanın ötesinde oyun deneyimleri sunmayı hedefliyor. DLSS 3 ve Frame Generation gibi özelliklerle oyuncular, performanstan ödün vermeden ışın izleme gibi en yeni grafik teknolojileri de deneyimleyebiliyor.

        2025 Strix ailesi ayrıca hem Intel hem de AMD'nin en yeni işlemcilerine sahip. Intel tabanlı Strix SCAR 16 (G635), SCAR 18 (G835), Strix G16 (G615) ve Strix G18 (G815), Intel® Core Ultra 9 işlemci 275HX'e kadar güç sunarken, AMD donanımlı Strix G16 (G614) ve Strix G18 (G814) en yeni AMD Ryzen 9 9955HX3D (Strix G16) veya Ryzen 9 9955HX (Strix G18) işlemcilere sahip. Oyuncular hangi işlemciyi seçerse seçsin, birinci sınıf oyun performansı ve çoklu görev potansiyeli onları bekliyor. Strix SCAR 16 ve 18'de 64GB'a kadar DDR5 5600MHz RAM ve 4TB PCIe® Gen 4 depolama alanı ile desteklenen bu makineler, oyuncular için olduğu kadar içerik oluşturucular için de bir seçim olarak karşımıza çıkıyor.

        YENİ TERMAL SİSTEM

        Bu yıl ROG, Intel tabanlı Strix makinelerinde, yeni uçtan uca buhar odasının üstüne ve altına soğutucu kanatçıkları yerleştiren yeni bir sandviç soğutucu tasarımı kullanıyor. Bu yeni tasarım, özellikle tam boy arka egzoz çıkışı, CPU ve GPU üzerinde sıvı metal ve yan, alt ve klavyede bol miktarda giriş alanı ile birleştirildiğinde yerden tasarruf sağlıyor ve soğutma verimliliğini arttırıyor. Birlikte ele alındığında, bu termal sistem, bu dizüstü bilgisayarların önceki nesle göre daha az gürültüyle 240W'a kadar güç sağlamasına olanak tanıyor. Tüm bunlar olurken, entegre toz filtreleri ekstra uzun ömür için kalıntıları sistemden uzak tutuyor.

        Bu arada, 2025 AMD tabanlı Strix G16 ve G18, mükemmel ısı dağılımı için tam çevre havalandırmalı yedi ısı borusu ve tam genişlikte bir soğutucu ile soğutuluyor. Üç fanlı soğutma çözümüyle eşleştirilen bu dizüstü bilgisayarlar, VRAM ve GPU'yu serin tutarak oyuncuların en çok ihtiyaç duyduğu yerlerde performansı artırıyor.

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