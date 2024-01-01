2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
2023'ü rekorlar ile geride bırakan otomobil markaları, yeni yılda ise birçok yeni modeli tüketici ile buluşturmayı hedefliyor. 2024'te Türkiye'de satışa sunulacak yeni modellerin büyük bir kısmını son yıllarda yıldızı parlayan SUV'lar oluştururken, yeni trendlere uygun olarak birçok elektrikli model de yıl içinde bayilerde yerini alacak. Ayrıca, daha önce Türkiye'de faaliyeti olmayan bazı markalar da yeni yılda Türk tüketicisi ile buluşacak
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AUDI Q4 E-TRON
Alman markanın elektrikli SUV modelinin yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. 82 kWh kapasiteli bataryası bulunan aracın, arkadan itişli ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olmak üzere iki farklı versiyonu bulunuyor.
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AUDI Q6 E-TRON
Markanın bir diğer elektrikli SUV modeli olan Q6 e-tron'un da, 2024 sonunda Türkiye yollarına çıkması bekleniyor. Q6 e-tron'da, markanın Porsche ile ortak geliştirdiği Premium Platform Electric (PPE) isimli yeni platform görev yapıyor.
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BMW X2
İkinci nesil X2'nin de 2024'ün ilk yarısında Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. X1 gibi elektrikli versiyonu da olacak otomobilde, 1.6 litrelik benzinli motor 170 beygir güç ve 280 Nm tork üretiyor. Elektrikli versiyon ise 313 kW güç ve 494 Nm tork üretiyor.
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BMW XM
BMW'nin yüksek performans markası M'in, 50'nci yaş kutlamaları kapsamında geliştirilen modeli XM, M1 modelinden bu yana üretilen ilk orijinal M otomobili olma unvanına sahip. 653 beygir güç ve 800 Nm tork üreten hibrit motora sahip modelin 2024'te Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.
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BYD HAN
2023 sonunda Türkiye'ye tek bir model ile giriş yapan Çinli marka, 2024'te yeni modellerini Türkiye'de satışa sunacak. BYD'nin sedan modellerinden Han, yılın ilk yarısında Türkiye'ye ayak basacak. Otomobilde çift elektrikli motor yer alıyor ve menzil değeri 521 km olarak açıklanıyor.
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BYD SEAL
Çinli markanın bir diğer sedan modeli olan Seal da, yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak. Seal'da 82.5 kWh kapasiteli blade batarya görev yapıyor. Bu batarya ile elektrikli otomobilin menzil değeri 570 km olarak açıklanıyor.
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BYD DOLPHIN
Çinli markanın en küçük otomobili olan Dolphin de, Türkiye'ye gelmesi beklenen modeller arasında. Dolphin'in tek şarj ile 427 km mesafe gidebildiği açıklanıyor.
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CITROEN E-C3
Markanın yeni yüzde yüz elektrikli modeli, 320 km menzil sunuyor. Otomobilin yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
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CHERY ARRIZO 8
2023'te 3 SUV modeli Türkiye'ye geri dönen Çinli üretici, 2024'te birçok yeni modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. Bu otomobillerden biri olan Arrizo 8, markanın Türkiye'de satışa sunacağı tek sedan model olacak. Arrizo 8'de 197 beygir güç ve 290 Nm tork üretebilen 1.6 litrelik turbo benzinli motor görev yapıyor.
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JAECOO 8
Chery'nin 'Premium Off-Road' markası olarak lanse ettiği Jaecoo, 2024'te 2 SUV modelini Türkiye'de satışa sunacak. Bunlardan biri de, Çin'de Tiggo 9 olarak satılan, fakat Türkiye ve Avrupa'ya Jaecoo 8 olarak gelmeye hazırlanan E-segment SUV model. Hali hazırda 2.0 litre benzinli motor ile farklı pazarlarda satışa sunulan Jaecoo 8'in, Türkiye'ye özel olarak 1.6 litre benzinli motor ile gelme ihtimali bulunuyor.
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JAECOO 7
Çinli markanın C-segment SUV modeli Jaecoo 7, 1.6 litrelik benzinli motora sahip. 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip araç, 197 beygir güç ve 290 Nm tork üretebiliyor. Jaecoo 7'nin yılın ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.
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OMODA EV
Chery'nin 2023'te Türkiye'ye getirdiği Omoda 5, 2024'te elektriklenecek. Modelin elektrikli versiyonunda 61 kWh batarya görev yapıyor ve aracın menzili 450 km olarak açıklanıyor. Omoda EV, Chery'nin Türkiye'deki tek elektrikli modeli olacak.
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CUPRA BORN
Markanın ilk elektrikli otomobili, Almanya'da üretiliyor. 77 kWh’lık bataryası sayesinde tek bir şarjda 500 km’ye kadar yol gidebilen Born, hızlı şarj özellikleri sayesinde 30 dakika şarj edilerek en az 260 km seyahat etmeye yeterli enerji sağlıyor. Born'un ikinci çeyrekte Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
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CUPRA TAVASCAN
İspanyol markanın yeni elektrikli modeli Tavascan, yılın ikinci yarısında Türkiye'ye gelecek. Çift motorun görev yaptığı Tavascan, 340 beygir güç üretiyor ve tek şarjda 517 k yol gidebiliyor.
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NETA U
Çin'den Türkiye'ye gelen bir diğer marka olan Neta, ilk etapta elektrikli SUV modeli U'yu satışa sunacak. Araçta, 68.2 kWh CATL imzalı batarya görev yapıyor. 420 km menzile sahip otomobilin son hızı ise 150 km/h kadar.
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NETA AYA
Markanın en küçük otomobili Aya da, 2024'ün ilk çeyreğinde Türkiye'ye ayak basacak. 120 km/h son hıza sahip elektrikli otomobilin, menzil değeri ise 338 km olarak açıklanıyor.
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NETA GT
Çinli üreticinin spor elektrikli otomobili GT'nin de ilk çeyrekte Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. 340 kW güç üreten çift motorlu GT, 3.7 saniyede 0'dan 100 km/h hıza çıkabiliyor. Otomobilin menzil değeri ise 600 km.
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HYUNDAI TUCSON
Koreli SUV, 2024'e görünüm tazeleyerek girdi. Dış tasarımında öncüsünün çizgilerini koruyan Tucson, esas değişimi kabin içinde yaşadı. Makyaj ile birlikte, aracın kokpiti Kona ile başlayan tasarım çizgisine kavuştu. Makyajlı Tucson'un yıl içinde satışa sunulması bekleniyor. Motor seçeneklerinin de makyaj öncesi ile aynı olması bekleniyor.
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HYUNDAI SANTA FE
Markanın D-segment suv modeli olan Santa Fe, yeni neslinde boyut artışı yaşadı ve köşeli hatlara kavuştu. Yılın ikinci yarısında satışa sunulacak modelde, 1.6 litrelik Turbo Hibrit ve benzinli 1.6 litrelik Turbo Plug-in Hibrit motorlar görev yapacak.
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KIA PICANTO
Koreli otomotiv üreticisi Kia'nın ürün gamındaki en küçük modeli Picanto da, yeni görünümü ile 2024'ün ilk çeyreğinde satışa sunulacak. Markanın güncel tasarım dilini yansıtan makyajlı Picanto'da 1.0 litre ve 1.2 litre motorlar görev yapacak.
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KIA EV9
Kia'nın yeni elektrikli otomobili EV9, 2024'te Türkiye'ye gelecek otomobiller arasında bulunuyor. 7 kişilik EV9'un 150 kW gücünde ve arkadan itişli, 283 kW güç üreten ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olmak üzere iki farklı versiyonu bulunuyor.
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LEXUS LBX
Lexus’un yeni B SUV modeli, 2024’ün ilk çeyreğinden itibaren Türkiye’de de satışa sunulacak. Lexus’un GA-B global mimari platformu üzerinde geliştirilen ilk model olan LBX'te, 1.5 litrelik üç silindirli motoru içeren hibrit sistem görev yapıyor. Aracın, 136 beygir güç ve 185 Nm tork ürettiği açıklanıyor.
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MINI COOPER
MINI Cooper E, 135 kW güç ve 290 Nm tork üretiyor. Araç, 0’dan 100 km hıza 7.3 saniyede çıkıyor. Cooper E'nin menzil değeri ise 305 km olarak açıklanıyor.
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MINI COUNTRYMAN
Üçüncü nesil Mini CountryMan, elektrikli olarak satışa sunulacak. İki farklı motor seçeneği ile gelecek araçt, önden çekişli versiyonda 201 beygir güç ve 250 Nm tork sunuluyor. Dört tekerlekten çekişli versiyon ise 308 beygir güce ve 494 Nm torka sahip.
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PEUGEOT 3008
Yılın ikinci yarısında Türkiye'ye gelecek otomobilde, yarı hibrit ve elektrikli seçenekler yer alacak. Stellantis'in yeni STLA Medium platformunu kullanan ilk model olan yeni 3008, elektrikli versiyonunda 700 kilometreye kadar menzil sunacak.
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RENAULT DUSTER
Üçüncü neslinde Oyak-Renault'un Bursa fabrikasında üretilecek Duster, Türkiye'de Renault logosu ile satılacak. Araçta, 1.2 litrelik üç silindirli motor yarı hibrit 130 bg güç üreten motor görev yapıyor. Bu motor seçeneği hem önden çekişli hem de 4x4 versiyonlar ile satın alınabilecek. Duster'da, 1.6 litrelik hibrit motor seçeneğinin de yer alması bekleniyor.
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SKODA KODIAQ
Yeni neslinde 61 mm kadar uzayan SUV model, 2024'te Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. 1.5 litrelik TSI motorun görev yaptığı Kodiaq, 160 beygir güç üretiyor.
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VOLVO EX30
İsveçli markanın yeni eletrikli SUV modeli, ilk çeyrekte Türkiye'ye gelecek. Otomobilin arkadan itişli versiyonu 200 kW güç ve 343 Nm tork üretiyor, bu versiyonda menzil değeri 475 km olarak açıklanıyor. Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip versiyon ise 315 kW güç ve 545 Nm tork üretiyor. Bu versiyon tek şarj ile 450 km mesafe gidebiliyor.
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VOLKSWAGEN ID.4
Volkswagen'nin elektrikli SUV modeli olan ID.4, yılın ilk yarısında Türkiye yollarına çıkacak. 2023'te güncelleme geçiren araçta, 282 beygir güç 330 beygir güç üreten iki farklı versiyon bulunuyor. Versiyona göre 62 kWh ya da 82 kWh bataryalar araçta görev yapıyor.
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VOLKSWAGEN ID.5
Volkswagen'nin elektrikli modellerinde ID.5 de, ID.4 ile aynı tarihlerde Türkiye'de satışa sunulacak. Elektrikli otomobildeki güç seçeneklerinin de ID.4 ile aynı olması bekleniyor.
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VOLKSWAGEN ID.7
Alman markanın elektrikli sedan modeli ID.7, Pro ve Pro S isimli iki versiyon ile tanıtıldı. Her iki model de toplamda 285 bg güç (210 kW) üretebilen bir elektrikli motor bulunuyor. Pro versiyonu 82 kWh'lik bataryasından toplamda 615 km menzil sunabilecek. Pro S ise 91 kWh'lik bir batarya ile geliyor. Bu versiyon 700 km menzil sunabiliyor. ID.7, yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak.
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VOLKSWAGEN ID.3
2023'te makyaj operasyonu geçiren ID.3, 2024 sonunda Türkiye'ye gelecek. 58 kWh ve 77 kWh’lik batarya seçenekleri bulunan araç ile, seçilen versiyona göre 564 kilometre veya 426 kilometrelik bir menzil elde edilebiliyor.
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VOLKSWAGEN PASSAT
Volkswagen'in d-segment temsilcisi Passat, dokuzuncu neslinde sedan gövde tipine veda etti. Artık sadece stationwagon olarak segmentinde mücadele edecek Passat, 2024'ün ilk çeyreğinde Türkiye'ye gelecek. Yeni Passat'ın Türkiye'ye 150 beygir gücündeki 1.5 litre yarı hibrit motor ile gelmesi bekleniyor.
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VOLKSWAGEN TIGUAN
Volkswagen'in bugüne kadar tüm dünyada 7.5 milyon adet satılan SUV modeli Tiguan'ın üçüncü nesli de 2024'ün ilk çeyreğinde yollara çıkacak. Tasarımı artık ID. modellerini çağrıştıran yeni Tiguan'da, Volkswagen Grubu'nun diğer modellerinde de kullanılan 148 beygir güç üreten yarı hibrit motor seçeneği yer alıyor.