Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan 2024 Rusya güzeli Valentina Alekseyeva seçildi - Magazin haberleri

        2024 Rusya Güzeli Valentina Alekseyeva seçildi

        Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti'nden 18 yaşındaki tıp öğrencisi Valentina Alekseyeva, 'Miss Russia 2024' güzellik yarışmasının kazananı oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 10:27 Güncelleme: 07.10.2024 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Rusya'nın en güzel kızı, başkent Moskova'da düzenlenen yarışmayla seçildi.

        • 2

          Yarışmada, Çuvaşistan Cumhuriyeti’nden Valentina Alekseyeva (ortada) birinciliği elde ederken, Tolyatti'den Irina Mironova (sağda) ikinci, St. Petersburg’dan Ulyana Evdokimova (solda) ise üçüncü oldu.

        • 3

          Yarışmanın jürisi, Miss Russia 2001 ve Miss Universe 2002 Oksana Fedorova, ünlü tasarımcı Igor Chapurin, besteci Vladimir Matetsky ve DJ Smash gibi isimlerden oluştu.

        • 4

          Valentina Alekseyeva, 1 milyon ruble (yaklaşık 357 bin TL) ödül kazandı.

        • 5

          Valentina Alekseyeva, kasım ayında Meksika’da düzenlenecek 73'üncü Kainat Güzeli (Miss Universe) Yarışması’nda Rusya’yı temsil edecek.

        • 6

          Bale tutkunu olan Valentina Alekseyeva, aynı zamanda çevre dostu projelere aktif olarak katılıyor.

        • 7

          Valentina Alekseyeva, Pirogov Rus Tıp Üniversitesi'nde eğitim alıyor.

        • 8

          2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen de Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nen mezun olmuştu.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Husumetlileri aracının önünü kesip çekiçle saldırdı!
        Husumetlileri aracının önünü kesip çekiçle saldırdı!
        Çocuğun önünde 'uzaklaştırma' kararına rağmen!
        Çocuğun önünde 'uzaklaştırma' kararına rağmen!
        Icardi kayıp!
        Icardi kayıp!
        Fahiş fiyat artışlarına ceza yağdı
        Fahiş fiyat artışlarına ceza yağdı
        Sıla bebek 1 aydır entübe!
        Sıla bebek 1 aydır entübe!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Tünelde ters yönde gittiler iddiası... Ölüm yarışı!
        Tünelde ters yönde gittiler iddiası... Ölüm yarışı!
        Firari hükümlünün yakınları taş ve sopa ile saldırdı! Polis vurarak yakaladı!
        Firari hükümlünün yakınları taş ve sopa ile saldırdı! Polis vurarak yakaladı!
        Kazakistan nükleer santrale 'Evet' dedi!
        Kazakistan nükleer santrale 'Evet' dedi!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        Altın zirveden düştü, petrol geriledi
        Altın zirveden düştü, petrol geriledi
        Düşük ÖTV'li G Serisi Türkiye'ye geldi
        Düşük ÖTV'li G Serisi Türkiye'ye geldi
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Gerilim tırmandı! İsrail 7 Ekim için alarmda
        Gerilim tırmandı! İsrail 7 Ekim için alarmda
        İş başvurusuna 48 yıl sonra haber geldi
        İş başvurusuna 48 yıl sonra haber geldi
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Mustafa Denizli: G.Saray'ın en iyisi!
        Mustafa Denizli: G.Saray'ın en iyisi!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        "Son anda virajı dönemedi"
        "Son anda virajı dönemedi"
        Habertürk Anasayfa