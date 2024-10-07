2024 Rusya Güzeli Valentina Alekseyeva seçildi
Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti'nden 18 yaşındaki tıp öğrencisi Valentina Alekseyeva, 'Miss Russia 2024' güzellik yarışmasının kazananı oldu
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Rusya'nın en güzel kızı, başkent Moskova'da düzenlenen yarışmayla seçildi.
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Yarışmada, Çuvaşistan Cumhuriyeti’nden Valentina Alekseyeva (ortada) birinciliği elde ederken, Tolyatti'den Irina Mironova (sağda) ikinci, St. Petersburg’dan Ulyana Evdokimova (solda) ise üçüncü oldu.
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Yarışmanın jürisi, Miss Russia 2001 ve Miss Universe 2002 Oksana Fedorova, ünlü tasarımcı Igor Chapurin, besteci Vladimir Matetsky ve DJ Smash gibi isimlerden oluştu.
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Valentina Alekseyeva, 1 milyon ruble (yaklaşık 357 bin TL) ödül kazandı.
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Valentina Alekseyeva, kasım ayında Meksika’da düzenlenecek 73'üncü Kainat Güzeli (Miss Universe) Yarışması’nda Rusya’yı temsil edecek.
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Bale tutkunu olan Valentina Alekseyeva, aynı zamanda çevre dostu projelere aktif olarak katılıyor.
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Valentina Alekseyeva, Pirogov Rus Tıp Üniversitesi'nde eğitim alıyor.
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2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen de Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nen mezun olmuştu.