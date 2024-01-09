2024 Altın Küre Ödülleri kazananları: Golden Globes Ödülleri sahiplerini buldu
81'incisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri (Golden Globes) kazananları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Ödüller sahibini bulurken kazanan yapımlar tartışmaları beraberinde getirdi. İşte 2024 Altın Küre Ödülleri'nde kazananlar
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Geçen yıl meydana gelen gerev nedeniyle Ocak 2024'e ertelenen Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Komedyen Jo Koy'un sunumu ile gerçekleşen, Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafında verilen 81. Altın Küre Ödülleri'nde televizyon dalında En İyi Drama Dizisi gibi dört kategori belirlenirken.
Sinema dalında ise En iyi Film dahil beş ödül sahibini buldu. Beş ödüle layık görülen Oppenheimer en çok ödül kazanan yapımlardan olurken, Barbie sadece iki ödül kazandı.
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SİNEMA DALINDA KAZANANLAR
En İyi Film (Drama): Oppenheimer
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POOR THINGS KAZANANLARDAN OLDU
En İyi Film (Komedi/Müzikal): Poor Things
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi/Müzikal): Emma Stone - Poor Things
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EN İYİ YÖNETMEN
En İyi Yönetmen: Christopher Nolan - Oppenheimer
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EN İYİ ERKEK OYUNCU
En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Cillian Murphy - Oppenheimer
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EN İYİ KADIN OYUNCU
En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon
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EN İYİ KOMEDİ VE MÜZİKAL KATEGORİSİNDEKİ ERKEK OYUNCU
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi/Müzikal): Paul Giamatti - The Holdovers
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EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Da'Vine Joy Randolph - The Holdovers
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EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Robert Downey Jr. - Oppenheimer
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EN İYİ SENARYO
En İyi Senaryo: Justine Triet & Arthur Harari - Anatomy of a Fall
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EN ÖZGÜN MÜZİK
En İyi Özgün Müzik: Oppenheimer
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EN ÖZGÜN ŞARKI
En İyi Özgün Şarkı: “What Was I Made For?” Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell - Barbie
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EN İYİ YABANCI FİLM
En İyi Yabancı Film: Anatomy of a Fall
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EN İYİ ANİMASYON
En İyi Animasyon Film: The Boy and the Heron
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DİZİ KATEGORİSİNDE KAZANANLAR
En İyi Dizi (Drama): Succession
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THE BEAR ÖDÜL ALANLAR ARASINDA
En İyi Dizi (Komedi): The Bear
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EN İYİ MİNİ DİZİ
En İyi Mini Dizi / TV Filmi: Beef
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DİZİ KATEGORİSİNDE EN İYİ ERKEK OYUNCU
En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Kieran Culkin - Succession
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DİZİ KATEGORİSİNDE EN İYİ KADIN OYUNCU
En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Sarah Snook - Succession
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DİZİ KATEGORİSİNDE EN İYİ KADIN OYUNCU
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi): Ayo Edebiri - The Bear
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DİZİ KATEGORİSİNDE EN İYİ ERKEK OYUNCU
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi): Jeremy Allen White - The Bear
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DİZİ KATEGORİSİNİN DİĞER EN İYİLERİ
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama/Komedi): Matthew Macfadyen - Succession
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama/Komedi): Elizabeth Debicki - The Crown
En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi): Steven Yeun - Beef
En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi): Ali Wong - Beef