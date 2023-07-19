2023 Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Piyasaların gözü ABD Merkez Bankası (FED) Temmuz ayı faiz kararlarına çevrildi. Haziran ayı FED faiz kararı toplantısında, politika faizini yüzde 5,25'te sabit tutmuştu. Bu kapsamda Temmuz ayı faiz kararı toplantısında FED'in nasıl bir faiz kararı alacağı merak konusu oldu. Peki, "2023 Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı toplantısı hangi tarihte?" İşte 2023 FED faiz kararı toplantısı tarihi...
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Temmuz ayı FED faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. FED son toplantısında politika faizini yüzde 5,25'te sabit tutarken, Temmuz ayı faiz kararları küresel piyalasalar tarafından yakından takip edilecek. Peki, "2023 Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı toplantısı hangi tarihte?" İşte 2023 Temmuz ayı ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararının açıklanacağı tarih...
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FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez bankası (FED) faiz toplantısı tarihi belli oldu.
FED faiz kararı toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak ve 26 Temmuz akşamı saat 21.00'da faiz kararı açıklanacak.
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FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda söz konusu veri öncesi, Fed'in bu ayki toplantıda yüzde 92 ihtimalle politika faizini 25 baz puan artıracağı tahmin edilirken, Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puanlık faiz artırma potansiyeli de masada kalmaya devam ediyor.
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Analistler, ülkede haziran ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentilerinin aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 olduğunu anımsattı.
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