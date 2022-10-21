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2023 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Ramazan ayı ne zaman başlıyor, hangi güne denk geliyor?

2023 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Dini günlerin hangi tarihlerde olduğu Müslümanlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu sene için dini günlerin sona ermesiyle birlikte 2023 üç aylar ve Ramazan Ayı başlangıç tarihleriyle birlikte Ramazan Bayramı'nın ne zaman olduğu şimdiden araştırılmaya başlandı. İslam alemi için özel bir yere sahip olan dini günlerin hangi günlere denk geldiği aylar öncesinden hesaplanıyor. Planlarını bu günlere göre yapacak olan vatandaşlar için Diyanet tarafından dini günler takvimi ise yayımlandı. İşte Ramazan Bayramı tarihleri…

Giriş: 21.10.2022 - 16:18 | Güncelleme: ABONE OL

  • Tüm İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan 11 ayın sultanı Ramazan Ayı için şimdiden tarihler araştırılmaya başlandı. Planlamalarını bu günlere göre yapacak olan Müslümanlar 2023 yılı için Ramazan Bayramı, üç aylar ve ramazan ayının ne zamana denk geldiği neredeyse aylar öncesinden araştırmaya başlıyor. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, kandil günleri bu yüzden her yıl değişiklik gösterir. Hicri takvime göre bu sene mart ayına denk gelen üç aylarda Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı ay olarak bilinir. İşte dini günlerin tarihleri

  • RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Diyanet'in 2023 dini günler takvimine göre Ramazan ayı 23 Mart 2023 tarihinde başlayıp, 20 Nisan günü son bulacak.

    İlk sahura ise 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

  • KADİR GECESİ HANGİ TARİHTE?

    Mübarek üç aylar içerisinde yer alan Kadir Gecesi, 2023 yılında 17 Nisan 2023 Pazartesi gününde eda edilecek.

  • RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2023

    Ramazan Bayramı Arefesi- 20 Nisan Perşembe

    Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

    Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

    Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

    2023 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ İÇİN TIKLAYIN

  • ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.

    Buna göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak.

    DİNİ GÜNLER TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

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