Tüm İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan 11 ayın sultanı Ramazan Ayı için şimdiden tarihler araştırılmaya başlandı. Planlamalarını bu günlere göre yapacak olan Müslümanlar 2023 yılı için Ramazan Bayramı, üç aylar ve ramazan ayının ne zamana denk geldiği neredeyse aylar öncesinden araştırmaya başlıyor. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, kandil günleri bu yüzden her yıl değişiklik gösterir. Hicri takvime göre bu sene mart ayına denk gelen üç aylarda Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı ay olarak bilinir. İşte dini günlerin tarihleri…