Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
2023 Ocak emekli ve memur maaş zam farkı yattı mı, zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

2023 Ocak emekli ve memur maaşı zam farkı yattı mı?

Emekli ve memur maaş zamları, 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasının ardından belli oldu. Aralık ayı enflasyon rakamları, refah payı ve yapılan ek zam ile birlikte, emekli ve memur maaşına yüzde 30 zam gelmiş oldu. Buna göre en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL olurken, en düşük memur maaşı 11.848 TL'ye yükselmiş oldu. Ocak 2023 yeni emekli ve memur maaşlarının açıklanmasının ardından, maaş zam farklarının ne zaman hesaba yatacağı sorgulanmaya başladı. İşte 2023 yeni zamlı emekli ve memur maaş farkının yatacağı tarih...

Giriş: 16.01.2023 - 18:45 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Emekli ve memur maaşı zam oranlarının belli olmasının ardından, gözler zamlı maaşların yatacağı tarihe çevrildi. Emekli ve memur maaşlarına yüzde 30 zam gelirken, alınan karar Resmi Gazete'de yayınlandı.  SSK ve Bağkur emeklileri ve memurlar zam farkının yatacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "2023 Ocak emekli ve memur maaş zam farkı yattı mı, zamlı maaşlar ne zaman yatacak?" İşte Ocak 2023 emekli ve memur zam farkının hesaba yatacağı tarih...

  • MEMUR MAAŞI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan memur maaş zammı açıklaması geldi. Açıklamada ''Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği %30 zam Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler. Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte, yüzde 13.52 oranında ilave zam ve 1 Ocak- 14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız.'' denildi

  • AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

    Memurlar 15 Ocak’ta maaş zammının yüzde 16.48’lik kısmını alacaklar. Kalan 13.52 puanlık kısım ise daha sonra hesaplarına yatırılacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, memurların zamlı maaşı iki parça halinde alabileceğini söyledi. AK Parti Grubu'nda sözleşmeli personel ile ilgili açıklama yapan Elitaş memur ve emeklilerin yüzde 30 zamlı maaşlarının ne zaman yatacağıyla ilgili "Birkaç gün gecikmeyle olur" ifadelerini kullandı.

    Elitaş, memurların 15 Ocak'ta maaşlarını yüzde 16.48 zamlı alacağını, birkaç gün sonra da kalan 13.52 puanlık kısmın hesaplara yatırılacağını kaydetti. Elitaş, "Geçen hafta geçirebilseydik pazar günü yansımış olacaktı. Cuma günü yasalaşsaydı pazar günü herkesin hesaplarına geçme imkanı olacaktı. 15'inde yetişme imkanı sanıyorum yok gibi çünkü sisteme girmeleri bayağı bir zaman alabilir. Pazar günü olmaz da çarşamba-perşembe günü veya gelecek hafta cuma günü bu gerçekleşmiş olur" dedi.

     

  • EMEKLİ OCAK AYI ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Emekli aylıkları Emekli Sandığı’nda her ayın 1’i ila 5’inde; SSK’lılarda 17’si ila 26’sında; BAĞ-KUR’lularda ise her ayın 25’i ila 28’inde ödeniyor. Yüzde 30 zammın SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylığı ödemelerine yetişmesi bekleniyor. Emekli Sandığı mensuplarının ocak dönemi ödeme tarihi 1 Şubat olduğu için zamlı maaşlar şubat ayında ödenecek. 

  • MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA YÜZDE 30 ZAM!

    Memur ve emekli zammının yüzde 25'ten yüzde 30'a yükselmesiyle maaş tablosu üçüncü kez güncellendi. Böylece yıllık maaş artışı yüzde 84.20’ye çıkmış oldu.

  • EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 TL

    En düşük emekli aylığı da 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarıldı. En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 TL idi. Geçen yıl ocak ayında 2 bin 500 TL’ye, temmuz ayında ise 3 bin 500 TL’ye çıkartıldı.

     

  • 2000 sonrası SSK ile BAĞ-KUR'luların kök aylıkları temmuz ayında, bu yılın ocak - haziran döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında artırılacak. Artırılan tutar 5.500 TL'nin altında kalırsa aynı aylığı almaya devam edecekler. Artırılan tutar 5.500 TL'yi geçerse, geçen tutar üzerinden ödeme yapılacak.

    Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve avukatların emekli aylıkları gelecek aydan itibaren 3600 ek gösterge üzerinden ödenecek. Söz konusu mesleklerden 25 yıllık hizmet üzerinden emekli olanların aylıkları 11.833 TL'ye çıkacak.

  • EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 11 BİN 837 TL OLDU

    Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL’ye, en düşük memur emekli aylığı 7 bin 901 TL’ye yükseldi.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.