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LGS maratonu tercih süreci ile devam ediyor. Hayal ettiği liseye girebilmek adına sınavda ter döken adaylar, LGS tercih sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "2023 LGS tercihleri bitti mi? LGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihlerinin sona ereceği tarih...

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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN? LGS tercih kılavuzuna göre, lise tercihleri 3-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. İşlemler son gün saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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LGS TERCİH SONUÇ TARİHİ Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

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