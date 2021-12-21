2022 yılı ÖTV indirimli engelli araç alım limiti belli oldu

2022 yılı için ÖTV indirimli engelli araç alım limiti belli oldu

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Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğine göre; ÖTV indirimli engelli araç alımlarında uygulanan matrah, 2022 yılında geçerli olmak üzere 330 bin 800 liradan 450 bin 500 liraya yükseltildi.

1 Ocak 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek yeniden değerleme oranı yüzde 36,18 olarak gerçekleşti.