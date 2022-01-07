ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 için uygulanacak asgari ücretin net yüzde 50 artışla 4 bin 250 TL olacağını belirtti. Bunun yanında Cumhurbaşkanı, yılbaşı itibariyle asgari ücrette gelir ve damga vergisinin kaldırılacağını söyledi. Erdoğan, "Böylelikle işvereni 450 TL'lik bir maliyetten kurtarıyoruz" dedi.

2022 yılı için brüt asgari ücret 5 bin 4 TL olacak. Nette bu rakam 4 bin 253 lira 40 kuruşa karşılık geliyor.

2022 YILI ASGARİ ÜCRETİ (TL, AY) ASGARİ ÜCRET 5.004,00 SGK PRİMİ % 14 700,56 İŞSİZLİK SİG.PRİMİ % 1 50,04 KESİNTİLER TOPLAMI 750,6 NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40

GELİR VE DAMGA VERGİSİ KALKTI

Asgari ücretten gelir ve damga vergisini kaldırıyoruz.

Böylece işveren kesimini 450 TL ilave yükten kurtarmış oluyoruz.

Asgari ücrette tarihi artış yaparken işveren üzerindeki maliyetini 450 lira aşağı çekmiş oluyoruz. Hükümet olarak asgari ücreti fevkalade yüksek bir oranda artırarak çalışanlarımızın asgari ücretten alınan vergiyi kaldırarak işverenlerimizin yanında olduğunu gösterdik.