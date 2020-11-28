Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) yeni yılda gelecek zam oranı 1 Ocak 2021'den itibaren yüzde 9.11 olacak. Yıl başından itibaren devreye girecek yeni MTV oranlarına göre, 1 Ocak 2018 sonrası trafiğe çıkan 1-3 yaş aralığındaki araçların en düşük MTV tutarı bin 52 TL olacak. Araç sahipleri ise oranın belli olmasının ardından "2021 otomobil vergisi en kadar?" veya "2021 araç vergisi ne kadar?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte, 2021'deFiat Egea, Renault Clio, Renault Megane, Toyota Corolla, Volkswagen Passat sahiplerinin ödeyeceği vergiler...