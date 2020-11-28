Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) yeni yılda gelecek zam oranı 1 Ocak 2021'den itibaren yüzde 9.11 olacak. Yıl başından itibaren devreye girecek yeni MTV oranlarına göre, 1 Ocak 2018 sonrası trafiğe çıkan 1-3 yaş aralığındaki araçların en düşük MTV tutarı bin 52 TL olacak. Araç sahipleri ise oranın belli olmasının ardından "2021 otomobil vergisi en kadar?" veya "2021 araç vergisi ne kadar?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte, 2021'deFiat Egea, Renault Clio, Renault Megane, Toyota Corolla, Volkswagen Passat sahiplerinin ödeyeceği vergiler...
1) Fiat Egea vergisi ne kadar?
Versiyon: 1.3 M.Jet 95 HP Easy
Fiyat: 159 bin 900 TL / Vergisiz fiyat: 90 bin 338 TL
MTV: 1155 TL
2) Fiat Egea vergisi ne kadar?
Versiyon: 1.6 M.Jet 120 HP DCT Easy Otomatik
Fiyat: 208 bin 900 TL / Vergisiz fiyat: 118 bin 22 TL
MTV: 1261 TL
3) Renault Clio vergisi ne kadar?
Versiyon: Joy 1.0 SCe 72 bg
Fiyat: 152 bin 900 TL / Vergisiz fiyat: 86 bin 384 TL
MTV: 1155 TL
4) Renault Clio vergisi ne kadar?
Versiyon: Joy 1.5 Blue dCi 85 bg
Fiyat: 209 bin 900 TL / Vergisiz fiyat: 113 bin 502 TL
MTV: 2197 TL
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