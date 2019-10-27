27 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince ( TOBB) 2020 yılı Fuar Takvimi belirlendi. Buna göre, Türkiye'de gelecek yıl çeşitli alanlarda 450 fuar düzenlenecek. Tekstilden giyime, tarımdan teknolojiye, turizmden sağlığa birçok ürünün sergileneceği bu fuarların 136'sı uluslararası olacak.
Gelecek yılın en yoğun fuar programı ilkbahar ve sonbahar aylarında gerçekleşecek. Martta 81, nisanda 70, mayısta 11 fuar düzenlenecek. Eylülde 36, ekimde 68, kasımda da 51 fuar yapılacak. Söz konusu organizasyonların 193'ünün ev sahibi İstanbul olacak. İstanbul'u 32 fuarla İzmir, 27 fuarla Antalya, 25 fuarla Bursa, 23 fuarla Ankara, 14'er fuarla Adana ve Kocaeli takip edecek.
TARIM VE HAYVANCILIK KONUSUNDA 52 ADET
Tarım ve hayvancılık konusunda 52 fuar, kapılarını ziyaretçilere açacak. Bu sektörleri, 30 fuarla mobilya ve mobilya yan sanayisi izleyecek. Gıdada 29, inşaat malzemeleri ve iklimlendirme konularında 28, kitap ve süreli yayınlarda ise 20 fuar yapılacak.
Gelecek yıl düzenlenecek ulusal ve uluslararası ihtisas fuarları birçok sektörde katılımcının Türkiye'ye yönelmesini sağlayacak.
16. Uluslararası İş ve İnşaat, Makine, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı (KOMATEK 2020),Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı (Saha Expo),SEDEC Türkiye 2020, 48. Ayakkabı ve Çanta Fuarı (SHOEXPO İzmir),30. İstanbul Sanat Fuarı (ARTIST 2020),TIR-EXPO 2020, 7. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı (SANTEK 2020) ve 89. İzmir Enternasyonal Fuarı, 5. Türk Arap Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı, Bursa 18. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı (Burtarım 2020) yakından takip edilecek etkinlikler arasında yer alacak.
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