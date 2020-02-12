2020 sektörün toparlanma yılı olacak

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Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan KPMG Türkiye’nin hazırladığı ‘Sektörel Bakış 2020’ serisinin otomotiv sektörünü ele alan raporu yayımlandı.

Otomotiv sektöründe 2019’un değerlendirildiği, 2020’ye ilişkin beklentilerin sıralandığı rapor, sektörün içine girdiği ‘teknolojik yıkım’ sürecinin izini sürüyor.

Rapora göre, otomobil dört tekerlekten oluşan 150 yıllık algısının ötesine geçip ulaşım aracı olmaktan çıkıyor, teknolojik ve akıllı bir araca dönüşüyor. 2020’den 2030’a kadar geçecek 10 yılda küresel sektör geçmiş 50 yıldan çok daha etkili değişimler yaşayacak.

KPMG Türkiye Endüstriyel Üretim ve Otomotiv Sektör Lideri Hakan Ölekli, dünyanın altıncı büyük ekonomisi olan otomotiv sektörünün, 150 yıllık tarihinin ardından radikal bir değişimin kıyısına geldiğini söyledi.

Otomotiv üretiminin global ölçekte küçülmeye başladığına dikkat çeken Ölekli, "2017’de sekiz yıllık kesintisiz büyüme ile ulaşılan 97.4 milyon adetlik üretim rekorunun ardından 2018’de rakam 96 milyona geriledi. Avrupa’da Almanya büyüyor ama Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve İspanya daralıyor. ABD’nin 20.8 milyon adetlik üretimi, küresel üretimin yüzde 21’ini oluşturuyor. Küresel üretimin yarıdan fazlasını üstlenen Asya-Okyanusya üretim yüzde 2 daralarak 52.5 milyon adede geriledi. Bunun en önemli nedeni üretimi yüzde 4 azalan en büyük küresel oyuncu Çin’in gerilemesi. Türkiye’nin dünya payı ise 2017’de yüzde 1.8 iken 2018’de yüzde 1.6’ya geriledi. Avrupa içindeki payı da benzer şekilde daralarak ise yüzde 7.3 olarak gerçekleşti" dedi.

'VW YATIRIMI YAN SANAYİYİ BÜYÜTÜR'

Ölekli, 2019’a damga vuran gelişmeleri yerli ve milli otomobilin sahneye çıkması, Brexit ile ilgili süreç belirsizliğinin başlaması, Volkswagen’in (VW ) Türkiye yatırımı olarak sıraladı.

Hakan Ölekli, "Hem yerli otomobil süreci hem de Volkswagen’in yatırımı heyecan verici. Yerli otomobil kendi ekonomisini yaratacak. Volkswagen ise 2020’de yatırımla ilgili kararını verecek. Bu yatırım Türkiye’de yapılırsa Türkiye’ye yapılan yan sanayi yatırımlarının da artması bekleniyor" diye konuştu.

KPMG Türkiye’nin hazırladığı Sektörel Bakış 2020-Otomotiv Raporu’nda öne çıkan başlıklar arasında otomobilin sadece bir ulaşım aracı olmaktan çıktığı, farklı teknolojilerle konsolide olduğu, teknolojik ve akıllı bir cihaza dönüştüğü bulunuyor.

Teknoloji fuarlarında teknoloji şirketlerinin ürettiği konsept otomobillerin konuşulması da bunun kanıtı olarak raporda sunuluyor.

Ayrıca, küresel otomotiv sektörünün geleceğini otonom sürüş, bağlanabilirlik, elektrifikasyon, mobilite ve araç paylaşımı gibi “mega trendler”in şekillendireceği de aktarılıyor.

TAKSİ VE AKARYAKIT GELİRLERİ DÜŞECEK

Otomotiv sektöründeki gelişmelerİN gelecek 10 yılda bundan önceki 50 yıldakinden çok daha etkili olacağı da raporda yer alan bilgiler arasında bulunurken, 2015 yılında 5.5 trilyon dolarlık otomotiv sektörü gelirleri içinde 0.1 trilyon dolar olan yeni iş alanlarının payının, 2030’da 7.7 trilyon dolarlık gelirler içinde 4.3 trilyon dolara çıkacağı öngörülüyor.

KPMG, taksiler, sürücülü araçlar ve akaryakıt satışları gibi geleneksel iş alanlarındaki gelirlerin yüzde 38 düşeceği tahmin ediyor.

Büyük dönüşümün elektrikli araçları işaret ettiği de belirtilirken, geçiş sürecinde hibrit araçların öncü görev üstlendiği, fakat hibritle ilgili tanımın netleşmesi gerektiği de bildirildi.

Ayrıca, Avrupa ülkelerinde 2019’da 319 bin olan elektrikli araç satışlarının 2020’de 540 bine yükseleceği tahmini de raporda yer alıyor.

Bu noktada, Avrupa'da satılan elektrikli ve hibrit araç model sayısının 100 adetlerde olduğu, bu sayının 2020 yılında 175'e, 2025 yılında ise 330 farklı modelin üzerine çıkacağı kaydedildi.

YERLİ SEKTÖR TOPARLANIYOR

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü olan otomotivin, 2019 yılında en kötüden en iyiye geniş bir çalkantının içinde kaldığı belirtilirken, iki yıl önce 1 milyon adete yaklaşan iç pazarın, kısa bir sürede 500 bin adetin altına indiği vurgulanıyor.

2019 yılına damgasını vuran gelişmenin, yılın ilk 9 ayı ile son 3 ayı arasındaki büyük dalgalanma olduğuna dikkat çekilirken, yılın ilk 9 ayına bakarak, yıl sonu için düşük tahminler yapan otomotiv sektörünün, son üç ayda talebe yetişemediği ve bu büyüme trendinin 2020’de devam etmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Ana ve yan sanayi ile otomotiv sektörünün 500 bin kişiye istihdam sağladığı aktarılarak, iç pazardaki gidişat nedeniyle 2019 yılında özellikle bayilikler bazında istihdam kayıpları yaşandığı, ana ve yan sanayi bazında istihdam kaybının ise dikkat çekici olmadığı ve vardiya azaltan şirketlerin, geçici işçileri işe almayarak, asıl kadrolarını korudukları belirtildi.

KPMG raporunda 2020 yılı beklentilerine yer verilerek, Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) 2020 yılı pazar tahminin 580 bin adet olduğu ve bunun da 2019 yılına göre yüzde 18 artış anlamına geldiği vurgulanıyor.

Ayrıca, dünyada 2020 yılında otomotiv sektöründeki büyümenin duracağı, hatta Çin ve ABD gibi büyük pazarlarda hafif küçülmelerin beklendiği de raporda yer alan bilgiler arasında.