Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ehliyet sınavları artık e-sınav sistemi ile gerçekleştiriliyor. Bu sistem ile birlikte adaylar elektronik ehliyet sınavı bitiminde sonuçlarını otomatik olarak öğrenebilir. Ocak 2020 e-sınav elektronik ehliyet sınav sonuçları, MEB artık merkezi sınav yerine elektronik ehliyet sınavı yapıyor.

Sınav bitiminde e-sınav salonunda yer alan bilgisayardan sonuçlarınızı anında öğrenebiliyorsunuz.

E DEVLET MEB SINAV SONUÇLARI