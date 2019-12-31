31 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trafik sigortasında araçların sigorta primi 7 ayrı basamakta belirleniyor. İlk kez otomobil veya başka bir araç alıp sigorta yaptıran sürücü 4’üncü basamak sayılıyor. Sürücü eğer kaza yaparsa 1’inci basamağa doğru; eğer kaza yapmaz ise 7’nci basamağa doğru gidiyor. 7’nci basamak 3 yıl arka arkaya kaza yapmayan iyi sürücüleri içeriyor. Trafik sigortası primlerini Nisan 2017'de tavan konulmuştu. Kaza yapma risklerine göre şehirler gruplandı ve tavan fiyatlar buna göre belirlendi. Tabii ki kaza ihtimali fazla olan büyükşehirler en pahalı, Hakkari gibi küçük şehirler ise tarife açısından daha ucuz olan alt segmentte yer aldı.
EN DÜŞÜK OTOMOBİL 709 LİRA
Trafik sigortasına tavan konulmasının ardından önce ayda yüzde 1, ardından yine aylık yüzde 1,5 artışlar yapıldı. Bir kez de yüzde 5'lik bir fiyat artışına gidildi. Hala da aylık yüzde 1.5'luk artışlar devam ediyor. Bu artışlar ile birlikte 2020'de uygulanacak trafik sigortası fiyatları belirlendi. Yeni yılda Adıyaman, Aydın, Burdur, Hakkari,Hatay, Isparta gibi 19 ilde 7'inci basamakta olan (3 ve daha fazla yıl kaza yapmayan) iyi sürücülerin ödeyeceği yıllık trafik sigortası tutarı 709 lira olacak. Bu illerde yeni araç alanların ödeyeceği fiyat sadece 1.290 lira ve 3 ve daha fazla kaza yapanların ödeyeceği trafik sigortası primi ise 3 bin 226 lira düzeyinde olacak.
İSTANBULLU 135 LİRA FAZLA ÖDEYECEK
En pahalı il ise bundan önceki yıllarda olduğu gibi İstanbul olacak, İstanbul'da 3 yıl üstü üste veya daha fazla yıl kaza yapmayan sürücüler 739 (küçük illerden 30 lira daha fazla) yeni araç alanlar 1.344 (küçük illerden 54 lira fazla) ve 3 ve daha fazla yıl arka arkaya kaza yapanlar ise 3 bin 361 lira (küçük illerden 135 lira fazla) primle otomobillerini trafik sigortası yapacaklar. Yeni düzenlemeye göre Türkiye genelinde İzmir, Yalova, Erzurum ve Kayseri baz alındı; yani ortalama kabul edildi ve bu iller için tavan fiyat iyi sürücülerde (otomobilde) 747 lira oldu. Bu şehirlerde yeni araç alanlar 1.358 lira , kötü sürücüler ise 3 bin 995 lira prim ödeyecek.
|İller
|Kaza yapmayanlar
|Yeni araç alacak olanlar
|En yüksek
|ADANA
|739
|1.344
|3.361
|ADIYAMAN
|709
|1.290
|3.225
|AFYON
|717
|1.304
|3.259
|AĞRI
|717
|1.304
|3.259
|AMASYA
|717
|1.304
|3.259
|ANKARA
|769
|1.399
|3.497
|ANTALYA
|732
|1.331
|3.327
|ARTVİN
|724
|1.317
|3.293
|AYDIN
|709
|1.290
|3.225
|BALIKESİR
|717
|1.304
|3.259
|BİLECİK
|724
|1.317
|3.293
|BİNGÖL
|739
|1.344
|3.361
|BİTLİS
|724
|1.317
|3.293
|BOLU
|724
|1.317
|3.293
|BURDUR
|709
|1.290
|3.225
|BURSA
|769
|1.399
|3.497
|ÇANAKKALE
|709
|1.290
|3.225
|ÇANKIRI
|717
|1.304
|3.259
|ÇORUM
|724
|1.317
|3.293
|DENİZLİ
|732
|1.331
|3.327
|DİYARBAKIR
|732
|1.331
|3.327
|EDİRNE
|717
|1.304
|3.259
|ELAZIĞ
|724
|1.317
|3.293
|ERZİNCAN
|724
|1.317
|3.293
|ERZURUM
|747
|1.358
|3.395
|ESKİŞEHİR
|739
|1.344
|3.361
|GAZİANTEP
|724
|1.317
|3.293
|GİRESUN
|732
|1.331
|3.327
|GÜMÜŞHANE
|724
|1.317
|3.293
|HAKKARİ
|709
|1.290
|3.225
|HATAY
|709
|1.290
|3.225
|ISPARTA
|709
|1.290
|3.225
|İÇEL
|724
|1.317
|3.293
|İSTANBUL
|792
|1.439
|3.598
|İZMİR
|747
|1.358
|3.395
|KARS
|709
|1.290
|3.225
|KASTAMONU
|709
|1.290
|3.225
|KAYSERİ
|747
|1.358
|3.395
|KIRKLARELİ
|717
|1.304
|3.259
|KIRŞEHİR
|724
|1.317
|3.293
|KOCAELİ
|769
|1.399
|3.497
|KONYA
|732
|1.331
|3.327
|KÜTAHYA
|709
|1.290
|3.225
|MALATYA
|732
|1.331
|3.327
|MANİSA
|717
|1.304
|3.259
|K.MARAŞ
|717
|1.304
|3.259
|MARDİN
|709
|1.290
|3.225
|MUĞLA
|709
|1.290
|3.225
|MUŞ
|724
|1.317
|3.293
|NEVŞEHİR
|717
|1.304
|3.259
|NİĞDE
|717
|1.304
|3.259
|ORDU
|739
|1.344
|3.361
|RİZE
|739
|1.344
|3.361
|SAKARYA
|739
|1.344
|3.361
|SAMSUN
|739
|1.344
|3.361
|SİİRT
|724
|1.317
|3.293
|SİNOP
|709
|1.290
|3.225
|SİVAS
|724
|1.317
|3.293
|TEKİRDAĞ
|739
|1.344
|3.361
|TOKAT
|709
|1.290
|3.225
|TRABZON
|739
|1.344
|3.361
|TUNCELİ
|709
|1.290
|3.225
|ŞANLIURFA
|709
|1.290
|3.225
|UŞAK
|717
|1.304
|3.259
|VAN
|717
|1.304
|3.259
|YOZGAT
|717
|1.304
|3.259
|ZONGULDAK
|724
|1.317
|3.293
|AKSARAY
|724
|1.317
|3.293
|BAYBURT
|732
|1.331
|3.327
|KARAMAN
|717
|1.304
|3.259
|KIRIKKALE
|732
|1.331
|3.327
|BATMAN
|724
|1.317
|3.293
|ŞIRNAK
|717
|1.304
|3.259
|BARTIN
|717
|1.304
|3.259
|ARDAHAN
|709
|1.290
|3.225
|IĞDIR
|724
|1.317
|3.293
|YALOVA
|747
|1.358
|3.395
|KARABÜK
|739
|1.344
|3.361
|KİLİS
|709
|1.290
|3.225
|OSMANİYE
|709
|1.290
|3.225
|DÜZCE
|739
|1.344
|3.361
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!