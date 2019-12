New York-Sydney Rekor Uçuşu- Aralık

Avustralyalı Qantas Havayolları, Project Sunrise kapsamında üçüncü uçuşunu New York-Sydney arasında gerçekleştirdi. Qantas’ın Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçakla New York - Sydney arasında gerçekleştirilen uçuşu 19 saat 31 dakika sürdü. Üçüncü uçuşun daha önce yapılan New York-Sydney ve Londra-Sydney uçuşlarına göre en uzun uçuş olduğu açıklandı. Son olarak Londra’dan Sidney’e yapılan 17 bin 800 km’lik test uçuşu, duraksız en uzun uçuş olarak tescillenmişti. Son test uçuşu ise 17 Aralık’ta New York-Sydney arasında yine 787-9 ile gerçekleştirildi ve rekor kırıldı.