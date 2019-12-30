Uzay Turizmine Kapı Aralandı-Şubat

Şubat ayında Virgin Galactic’e ait uzay aracı ‘SpaceShipTwo’ 15 dakikalık uzay uçuşu testini başarıyla tamamladı. İngiliz milyarder Richard Branson’ın şirketi Virgin Galactic uzay turizmi için yörünge altı uçuşunu California eyaletinde gerçekleştirdi. Virgin Galactic böylece müşterilerini uzaya göndermeye bir adım daha yaklaşmış oldu

- Uzun yıllar dünyanın en büyük yolcu uçağı unvanını elinde bulunduran ve tahtını Airbus A380’e devreden Boeing 747-400, bir Türk girişimi olan Corendon Turizm Gurubu’nun Corendon Village Hotel Amsterdam’ın bahçesine yerleştirildi. Airbus, dünyanın en büyük yolcu uçağı olan A380 üretimini sipariş iptallerinin ardından 2021’de sonlandıracağını açıkladı.