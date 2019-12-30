30 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tarihi Rekor Tarihi Hüsrana Döndü-Ocak
Ocak ayı şirketlerin bir önceki yılın verilerini açıkladıkları bilgilerle öne çıkar. Değerlendirmeler yapılır. 2019 Ocak’ta Boeing, 2018’de rekorlar açıkladı. 102 yıllık tarihi boyunca 2018’de en çok sipariş aldığını ve en karlı yılını yaşadığını ilan etti.
ABD'li uçak imalatçısı 102 yıllık tarihinde ilk kez 100 milyar doların üzerinde gelire ulaşmıştı. Bu gelişmeler üzerine Boeing yöneticileri 2019 yılı satışlarının da 109.5 ile 111.5 milyar dolar arasında gerçekleşmesini öngördüler. Fakat 737 MAX hadisesi tahminleri alt üst etti.
Uzay Turizmine Kapı Aralandı-Şubat
Şubat ayında Virgin Galactic’e ait uzay aracı ‘SpaceShipTwo’ 15 dakikalık uzay uçuşu testini başarıyla tamamladı. İngiliz milyarder Richard Branson’ın şirketi Virgin Galactic uzay turizmi için yörünge altı uçuşunu California eyaletinde gerçekleştirdi. Virgin Galactic böylece müşterilerini uzaya göndermeye bir adım daha yaklaşmış oldu
- Uzun yıllar dünyanın en büyük yolcu uçağı unvanını elinde bulunduran ve tahtını Airbus A380’e devreden Boeing 747-400, bir Türk girişimi olan Corendon Turizm Gurubu’nun Corendon Village Hotel Amsterdam’ın bahçesine yerleştirildi. Airbus, dünyanın en büyük yolcu uçağı olan A380 üretimini sipariş iptallerinin ardından 2021’de sonlandıracağını açıkladı.
- İstanbul Çekmeköy'de bir sitenin içerisine UH-1 tipi askeri helikopter düştü. Kazada 4 askerimiz şehit oldu.
- Manş Denizi üzerinde 22 Ocak’ta kaybolan Arjantinli futbolcu Emili ano Sala’yı taşıyan uçağın enkazına denizin dibinde ulaşıldı.
En Temiz Havalimanı Tokyo’da- MART
Skytrax, 2018’in en iyi havalimanının Singapur Changi, en temizinin ise Tokyo Haneda olduğu açıkladı. Uluslararası Havalimanları Konseyi – ACI’nın (Airports Council International) her yıl açıkladığı ‘Dünyanın En Yoğun Havalimanları’ raporunda, 1998’den beri listenin zirvesinde yer alan Atlanta Hartfield-Jackson Havalimanı’nın 21’nci kez zirvede yer aldı. Atlanta Hartfield-Jackson’ın haricinde ise ilk defa Pekin Başkent Havalimanı 100 milyon yolcu barajını geçerek, bu kulübün ikinci üyesi oldu.
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