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        Haberler Dünya ABD seçimleri: Trump, eylülde rakibi Harris'le tartışmaya hazır olduğunu bildirdi | Dış Haberler

        ABD seçimleri: Trump, eylülde rakibi Harris'le tartışmaya hazır olduğunu bildirdi

        Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, 4, 10 ve 25 Eylül tarihlerinde Demokrat rakibi Kamala Harris'le canlı yayın tartışmasına hazır olduğunu açıkladı. Harris'in de 10 Eylül'de yapılacak canlı yayına katılma konusunda mutabık olduğu duyuruldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 22:45 Güncelleme: 08.08.2024 - 23:20
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        Canlı yayın tartışması ne zaman?
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        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Florida'daki Mar-a-Lago yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunda merakla beklenen başkan adayları münazaralarına ilişkin değerlendirme yaptı.

        Rakibi Harris'le karşı karşıya gelmeye hazır olduğunu söyleyen Trump, 4 Eylül'de Fox News, 10 Eylül'de ABC News ve 25 Eylül'de de NBC News kanalında canlı yayın tartışması için anlaştığını ve Harris'ten yanıt beklediğini belirtti.

        Başkan yardımcısı adayları Cumhuriyetçi JD Vance ile Demokrat Tim Walz'u karşı karşıya getirmesi beklenen bir diğer canlı yayın tartışmasının da CBS News kanalında olacağını ifade eden Trump, Harris'in canlı yayınlarda kötü performans sergilediğini savundu.

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        ABC News kanalı ise Harris'in 10 Eylül'de yapılacak canlı yayına katılma konusunda mutabık olduğunu duyurdu.

        Harris'in Fox News ve NBC News'te yapılması muhtemel canlı yayınlara katılıp katılmayacağı ise henüz açıklanmadı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #trump
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