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        Haberler Gündem Serinlemek için baraj gölüne girmişlerdi! 5 kişiden acı haber!

        Serinlemek için baraj gölüne girmişlerdi! 5 kişiden acı haber!

        Muş'ta Bostankent köyünde serinlemek için Alparslan 1 Baraj Gölü'ne giren 5 kişi, gözden kayboldu. Suda arama yapan dalgıç ekipler, 5 kişinin cansız bedenine ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 00:19 Güncelleme: 09.08.2024 - 00:19
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        Serinlemek için baraj gölüne girmişlerdi!
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        Bostankent köyünde serinlemek için Alparslan 1 Baraj Gölü'ne giren 5 kişi, gözden kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD Su Altı Arama ve Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Suda arama yapan dalgıç ekipler, Yasin (18), Edanur (20) ve Rabia Karakay (13) ile Eylül Tekin'in (15) cansız bedenlerine ulaşmıştı.

        Havanın kararmasına rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, kayıp Fatma Karakay'ın (22) da cenazesini buldu.

        Sudan çıkarılan cenazeler, otopsi için Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        "ÜZÜCÜ BİR DURUM"

        İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Kasım Ermiş ile olay yerine gelen Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, gazetecilere, 5 kişinin suda kaybolduğu yönünde ihbar alındığını söyledi.

        Bölgeye dalgıç ekiplerin yönlendirildiğini belirten Yılmaz, "Buraya ilk geldiğimizde 3 vatandaşımızın cenazesinin çıkarıldığını tespit ettik. Daha sonra 4'üncü vatandaşımızın cenazesine ulaştık. Bu saat itibarıyla dalgıçlarımızın desteğiyle 5'inci vatandaşımızın cenazesine de ulaştık. Adli tıp ve savcılık konuyu takip ediyor. Cenazelerimizi defnedeceğiz. Aileye başsağlığı diliyoruz. Üzücü bir durum." dedi.

        Bostankent köyü Muhtarı Ali Rıza Tekin de "Bir aileden 5 kişiyi kaybetmek çok zor bir durum. Hayatını kaybedenler dayımın çocukları. Otopsi yapıldıktan sonra cenazeleri defnedeceğiz." diye konuştu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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