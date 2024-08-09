Hatice Akbaş gümüş madalya kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 54 kiloda finale yükselen Hatice Akbaş, Çinli Yuan Chang'e yenildi ve gümüş madalya kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boksta 54 kiloda final müsabakasına çıkan Hatice Akbaş, gümüş madalya kazandı.
Roland-Garros'taki karşılaşmada Çinli Yuan Chang ile karşılaşan Akbaş, ilk raundu 4-1, ikinci raundu 5-0, üçüncü raundu da 5-0 kaybederek toplamda 5-0'lık skorla mağlup oldu.
Hatice, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin ikinci gümüş madalyasını kazanan isim oldu.
Oyunlardaki ilk maçında Büyük Britanya'dan Charley Davison'u 3-2'lik skorla geçen Hatice Akbaş, son 16 turunda ise Avustralyalı Tiana Echegaray'ı 5-0 yendi.
Çeyrek finalde Moğolistan'dan Enkhjargal Munguntsetseg'i 5-0'la geçerek madalyayı garantileyen milli sporcu, yarı finalde Güney Koreli Aeji Im karşısında 3-2'lik skorla kazanarak finale yükselmişti.
MADALYASINI ALDI
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks kadınlar 54 kilo finalinde Çinli Yuan Chang'e kaybederek gümüş madalya kazanan Hatice Akbaş, madalyasını aldı.
Roland-Garros'ta gerçekleştirilen müsabakaların ardından düzenlenen madalya töreninde gözyaşlarına engel olamayan Akbaş, daha sonra madalya kazanan diğer boksörlerle birlikte fotoğraf çektirdi.
Hatice Akbaş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin ikinci gümüş madalyasını kazandı.
HATİCE AKBAŞ'IN KÜNYESİ
Doğum Tarihi: 24.06.2001
Boy-Kilo:170-52
Kulübü: Fenerbahçe
Antrenörü: Kerem Akbaş
Eğitim: İnönü Üniversitesi Antrenörlük Bölümü
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