01 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
John Wick: Chapter 3
İlk filmi 2014'de, ikincisini 2017'de seyrettik... John Wick, öfkelendi mi, karşısına çıkan herkesi yok etme kapasitesine sahip bir kahraman. Seyircinin çok sevdiği serinin en önemli avantajı, yaratıcı ekibin hiç değişmemesi.
Yönetmen Chad Stahelski, bir kez daha işinin başında. Senaryo ise ilk iki filmin yazarı Derek Kolstad'a ait... Keanu Reeves'e eşlik eden oyuncular arasında Halle Berry, Anjelica Huston gibi yeni yüzlerin yanı sıra serinin önceki filmlerinde de gördüğümüz Laurence Fishburne, Ian McShane ve Lance Reddick gibi isimler yer alyor. Filmin fragmanı ve tanıtım özetleri henüz paylaşılmış değil. Gösterim tarihi: 17 Mayıs
Yangın Yeri (Wildlife)
Oyuncu olarak tanıdığımız Paul Dano'nun yönetmenliği ilk kez denediği film, dünya prömiyerini 20 Ocak 2018'te Sundance Film Festivali'nde yaptı ve özellikle eleştirmenlerden çok olumlu tepkiler aldı.
Richard Ford'un aynı adlı romanından Paul Dano'nun oyuncu Zoe Kazan'la birlikte sinemaya uyarladığı filmin başrollerinde Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal, Ed Oxenbould ve Bill Camp oynuyor. Bir gencin 1960'lı yıllarda anne babasının boşanma sürecinde ve sonrasında yaşadıklarını anlatan filmin ödül sezonunun açılmasıyla birlikte adından daha çok söz ettirmeye başladığını belirtelim. Gösterim tarihi: 4 Ocak
Ralph ve İnternet - Oyunbozan Ralph 2 (Ralph Breaks the Internet)
ABD'de geçtiğimiz kasım ayında gösterime giren film, eleştirmenlerden aldığı olumlu tepkilerin yanı sıra gişede de fena bir sonuç elde etmedi. Yaklaşık bir aylık süre içinde ABD'de yılın en çok hasılat yapan 17. filmi olmayı başaran “Ralph ve İnternet”, en iyi animasyon Oscar'ı adaylığı için de adı geçen yapımlardan biri.
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