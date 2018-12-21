4 kadının hayallerine ulaşma kararlılığı “Dreaming” konseptiyle anlatıldı

Pirelli 2019 Takvimi’nin fotoğrafçısı Albert Watson ve Pirelli Takvimi için kamera karşısına geçen ünlü isimlerin birçoğu gecede boy gösterdi. Bu yıl Pirelli Takvimi’nde yer alan isimler, Amerikalı süper model Gigi Hadid ile moda tasarımcısı Alexander Wang, oyuncu Julia Garner, bale sanatçıları Misty Copeland ile Calvin Royal III ve eski Fransız model Laetitia Casta ile Rus balet Sergei Polunin idi.