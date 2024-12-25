200 girişimciye özel Teknoloji Geliştirme Merkezi açılıyor

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) girişimcilik merkezi Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), firmalara Ar-Ge kanununda geçen vergisel istisnaları sunan Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) kuruyor.

BTM Sahne XL etkinliğinde açıklamalarda bulundu İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Merkezimizde girişimcilerimize daha fazla destek sunmak ve yenilikçi projelere daha güçlü bir altyapı sağlamak amacıyla kısa adı TEKMER olan Teknoloji Geliştirme Merkezi kuruyoruz. 30 girişimin, toplamda da yaklaşık 200 girişimcinin TEKMER imkanlarından yararlanmasını hedefliyoruz. 'Yeşil girişimcilik, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği' gibi alanlarda çalışan girişimcilere özel imkanlar sunacağız" dedi.

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REKLAM BTM olarak bu yıl toplam bin 158 girişime, bin 486 girişimciye ücretsiz hizmet verdiklerini belirten Avdagiç, "Bu yıl 17 girişimimiz yatırım aldı ve şimdiye kadar yatırım alan BTM girişimlerinin sayısı 132'ye yükseldi. Ticarileşen 19 girişimimiz ise ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sağlamanın yanı sıra, global arenada da ses getiren projelere imza attılar" bilgilerini paylaştı.

BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı da Sahne XL etkinliğinde 39 girişim stant açarken, 18 girişim de sunum için sahne aldı. Sunum yapan girişimler şu şekilde; - HirinGames - Vezüve - SporAra - TellPal - Mindmoov - Pinyto - Yedir App - Pace - Deeplay Creative Studio - OyunMu - Luufs - Kubulab - NexRacon

- Vatut AI - GoKargo - Kiraz.co - eşyala.com - Beekod