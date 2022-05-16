Oktay Derelioğlu/Takvim : "Bir parantez de Emre Bilgin'e açmak isterim. 7 kurtarış yaptı ve bu sezon Beşiktaş'ın bir maçta en çok kurtarış yapan kalecisi oldu. Galibiyetten daha çok Beşiktaş için İzmir deplasmanından gelen güzel haber bana göre bu oldu."