20 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı

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Amerika, İngiltere ve Türkiye’de ticaret yapmak isteyen mikro ve KOBİ ölçeğindeki işletmelerin şirket kuruluşundan vergiye kadar olan ihtiyaçlarına online platformu ile çözümler üreten Mükellef, seri A öncesi gerçekleştirdiği köprü yatırım turunu tamamladı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre ilk yatırımını 2022 yılında alan Mükellef’in yeni yatırım turuna Boğaziçi Ventures liderliğinde, APY Ventures, 3dots, Sistem Global, ANKA Ventures ile mevcut yatırımcısı Finberg katıldı. Köprü yatırım turunda 20 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım alan ve kurumsal yatırımcı sayısını dokuza çıkaran Mükellef, aldığı yatırımla ürün ve teknolojisini geliştirmenin yanı sıra yurt dışı pazarlardaki etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Mükellef’in 5. yılını geride bıraktıklarını ifade eden Mükellef Kurucu Ortağı ve CEO’su Kenan Açıkelli, “2022 yılının Nisan ayında aldığımız yatırımın hemen ardından yurt dışında Workhy markasıyla hizmet vermeye başladık. O günden bugüne kadar geçen sürede yurt içinde ve yurt dışında her iki markamızla büyümemizi sürdürdük. Müşteri sayımızı ve gelirimizi her yıl 3 kat artırdık. Bugün geldiğimiz noktada 30’dan fazla ülkeden binlerce müşterimiz ve 140’tan fazla ülkeden 140 bin üyemiz bulunuyor. Geçen yıl gelirimizi 3 kat artırırken, Workhy markası ile global müşteri sayımızı da 3 katına çıkardık” dedi.

3 KAT BÜYÜME HEDEFİ Sıkı para politikalarının etkisiyle dünya genelinde girişimlere yatırımların azaldığı bir dönemde aldıkları bu yatırımın Mükellef’in başarısının ve attığı güçlü adımların bir göstergesi niteliğinde olduğuna vurgu yapan Açıkelli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizden çıkardığımız hikayemizi globalleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. Onlarca farklı ülkeden sahip olduğumuz müşterilerimize en iyi deneyimi yaşatmak için ekibimizi büyüterek, ürün ve teknolojiye yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Bu kapsamda şirket kuruluşundan vergiye kadar olan süreçte sıklıkla kullanılan bir platform olma hedefimiz doğrultusunda Workhy mobil uygulamamızı da uluslararası müşterilerimizin kullanıma açarak ülke ve müşteri sayımızı artırmayı hedefliyoruz.”