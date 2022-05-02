2 yıl sonra kapılarını açtı: Havaalanında duygusal anlar!

Yeni Zelanda, koronavirüs kısıtlamaları sebebiyle 2 yılı aşkın süredir yabancıların ülkeye girişine izin verilmiyordu. Pazartesi günü 2 yıldan fazla sürenin ardından ABD, Kanada, İngiltere, Japonya ve 50'den fazla ülkeden turistler ülkeye geldi. Associated Press'in aktardığına göre, havaalanında duygusal anlar yaşandı.
Yeni Zelanda, nefes kesici manzarası, bungy jumping ve kayak gibi macera turizmi olanaklarıyla ünlü. COVID-19'un yayılmasından önce, her yıl 3 milyondan fazla turist ülkeyi ziyaret ederek, Yeni Zelanda'nın dış gelirinin yüzde 20'sini ve genel ekonominin yüzde 5'inden fazlasını oluşturuyordu.
Ancak pandemi döneminde dünyanın en katı sınır kısıtlamalarının uygulandığı ülkelerden olan Yeni Zelanda'da uluslararası turizm 2020 itibariyle tamamen durdu.
Omicron'un yayılması ve 5 milyonun yüzde 80'inden fazlasının aşılanmasıyla kısıtlamalar kademeli olarak hafifletildi.
YAKLAŞIK 60 ÜLKE
Yeni Zelanda, üç hafta önce Avustralya'dan gelen turistlere ve bugün itibariyle de Avrupa'nın çoğu dahil olmak üzere yaklaşık 60 vize muafiyeti bulunan ülkeye kapılarını yeniden açtı. Hindistan, Çin ve diğer vize muafiyeti bulunmayan ülkelerden turistlerin girmesine izin verilmiyor.
"BUGÜN KUTLAMA GÜNÜ"
Turistlerin aşı olmaları ve geldikten koronavirüs testi yapması isteniyor. Turizm Bakanı Stuart Nash, "Bugün kutlama günü ve dünyayla yeniden bağlantı kurmamızda büyük bir an" dedi.
Auckland Havalimanı'nda, sabah saatlerinde Los Angeles, San Francisco, Kuala Lumpur ve Singapur gibi yerlerden yolcular gelmeye başladı.
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