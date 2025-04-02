2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da! İşte canlı maçlar...

Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında, sezon sonuna kadar 2. Lig ve 3. Lig'in HT Spor'da futbolseverlerle buluşması için yayın hakları anlaşması imzalandı. HT Spor, 2. Lig ve 3. Lig'in yayın haklarına 2025 yılının Haziran ayına kadar sahip olacak ve iki ligin sezon sonuna kadar oynanacak maçları HT Spor tarafından yayınlanacak.

İŞTE GÜNÜN CANLI YAYINLANAN MAÇLARI

REKLAM advertisement1

19 Şubat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen 2. Lig 24. hafta ve 3. Lig 21. hafta müsabakaları bugün oynanacak. HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak olan maçlar şöyle:

2. LİG BEYAZ GRUP

2 Nisan 2025 Çarşamba

14.00 GMG Kastamonuspor - Altınordu (HT Spor YouTube)

2. LİG KIRMIZI GRUP

2 Nisan 2025 Çarşamba

14.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol A.Ş. - Diyarbekir Spor A.Ş. (HT Spor YouTube)

3. LİG 1. GRUP

2 Nisan 2025 Çarşamba

14.00 HG Hospital Kahramanmaraş Spor - Bursaspor (HT Spor TV)

3. LİG 2. GRUP 2 Nisan 2025 Çarşamba 14.00 Türk Metal 1963 Spor - Fatsa Belediyespor (HT Spor YouTube) 3. LİG 3. GRUP REKLAM 2 Nisan 2025 Çarşamba 14.00 Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor - Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü (HT Spor YouTube) 14.00 Küçükçekmece Sinopspor - 52 Orduspor FK (HT Spor YouTube) 3. LİG 4. GRUP 2 Nisan 2025 Çarşamba 14.00 Sebat Gençlik Spor - Kırıkkale FK Spor Kulübü (HT Spor YouTube) Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre 2. Lig'den 2 maç, 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak. Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.