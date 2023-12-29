2. Sayfa ekranlara veda etti: Gülşen Yüksel kısa bir mola istedi

"KISA BİR MOLA İSTEDİ"

Müge Dağıstanlı ise "18 yılı burada özetlemem çok zor. 18 yıl önce bir yaz günü bir iş başlattık. Adını da 2. Sayfa koyduk. Deseydiniz ki 'Bu kadar büyüyecek, bu kadar güçlü olacak mı?' diye hayır hiç öyle planlarımız, programlarımız yoktu. Zaman içinde kariyer, başarı ve sayısı 100'e varan ödülü kazanırken biz bunun içine kardeşliği, dostluğu, sırdaşlığı da koyduk. Bunlar para, kariyer ve reytingden çok daha önemli şeylerdi. Bu kadar tutulmamızın sebebi de başta siz olmak üzere, sevilmekti...