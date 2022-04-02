Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi Türkiye'de meydana gelen son depremleri anlık olarak yayınlıyor. İşte 2 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER - 2 NİSAN

2 NİSAN KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2022.04.02 08:09:31 37.0305 28.4058 10.4 -.- 1.8 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.02 08:02:17 37.0323 28.4122 15.6 -.- 1.5 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.02 07:20:01 37.3593 35.0320 7.2 -.- 1.3 -.- GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) İlksel

2022.04.02 06:39:56 39.4838 32.3635 9.9 -.- 2.2 -.- KARAYAVSAN-POLATLI (ANKARA) İlksel

2022.04.02 06:37:13 39.4830 32.3473 5.0 -.- 2.8 -.- KARAYAVSAN-POLATLI (ANKARA) İlksel

2022.04.02 02:04:09 36.8568 35.0108 31.4 -.- 1.9 -.- ALIFAKI-TARSUS (MERSIN) İlksel

2022.04.02 00:35:08 38.8932 26.3935 5.0 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel