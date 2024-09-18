2 bin 300 rakımdaki gölet yakınında yaralı balıkçıl bulundu

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Tekederesi Göleti'nde görevli Büyükşehir Belediyesi şirketi Ejder 3200 A.Ş. personeli, yol kenarında yaralı kuş gördü.

Gri balıkçıl olduğu belirlenen kuş, personel tarafından yakalanıp, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar 13'üncü Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Belediye personelinden Suat Uluç, "Yaklaşık 3 gün önce yolda gri balıkçıl denilen bir kuş gördük. Uçamıyor, sürekli koşuyordu, zor da olsa yakaladık. Kanadında bir sorun vardı. Hafta sonu olduğu için 3 gün boyunca beklettik. Ona yemesi için balık tutuk.

Suyun içine bırakıp getirdik önüne koyduk ama hiçbir şey yiyip, içmedi. Sivri gagasıyla bize vuruyordu. 1-2 gün sonra tecrübe kazandık. Suya da koyduk, balık avlayıp yesin, aç kalmasın su içsin diye ama hiçbir tepki yoktu. Gölden geri çıkıyordu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne ulaştık. İnşallah sağlığına kavuşur ve yeniden doğaya kavuşur" diye konuştu.

"TÜRÜ TÜKENMEK ÜZERE OLAN KUŞLARDAN"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü Personeli İsmail Burak Konca da "Erzurum'a 15 kilometre uzaklıktaki Tekederesi mesire alanında yaralı bir kuş olduğu ihbarı geldi. Bölgeye gelip yaralı kuşun ilk olarak kontrollerini yaptık. Hayvanın kanadında ufak bir yaralanma olduğunu ve bu nedenle uçamadığını tespit ettik. Bu türümüz bölgemize göçmen olarak gelip yaz konakçısı olup, kışın tekrar göç eden bir gri balıkçıl kuşu. Kuş, veteriner hekim polikliniğimize götürülüp orada tedavisine başlanacak.