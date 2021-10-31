Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde adım adım sona yaklaşıldığını bildirdi.
1915 Çanakkale Köprüsü'nde 87 tabliyeden 81'inin montajının bitirildiğini ifade eden Karaismaioğlu "1915 Çanakkale Köprüsü'nün de bünyesinde yer aldığı Malkara-Çanakkale Otoyolu, tamamlandığında İstanbul'u Çanakkale'ye ve sonrasında Kuzey Ege'ye bağlayacak olup, ülkemizin prestij projeleri arasında yer almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
Karaismailoğlu, asma köprü ve otoyol güzergahında proje çalışmalarının devam ettiğine dikkati çekerek, Avrupa ve Asya ankraj bloklarında imalatların yüzde 99'unun tamamlandığını kaydetti.
Bakan Karaismailoğlu, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:
"Fabrikada, tabliye panel ve blok imalatları tamamlandı. Bugüne kadar, orta açıklıkta 43 adet, yan açıklıklarda 38 adet olmak üzere olmak üzere toplamda 81 adet tabliye bloğunun montajı bitirildi. Montajları tamamlanan tabliye bloklarındaki kaynak çalışmalarına devam ediliyor. Toplamda 87 tabliye montajı yapılacak. Son 6 tabliyenin montajının da kısa sürede bitirilmesi planlanıyor."
2023 METRE ORTA AÇIKLIK
Karaismailoğlu, Asya ve Avrupa yaklaşım viyadüklerinin de tamamlandığını belirterek, otoyol çalışmaları kapsamında proje başlangıcı olan Malkara Kavşağı ile Umurbey (Çanakkale Kavşağı) arasındaki 96,4 kilometrelik kesimde toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Projenin 18 Mart 2022'de tamamlanarak işletmeye açılmasının hedeflendiğini vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün toplam uzunluğu, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümüne atfen 2 bin 23 metre orta açıklık ve 770'er metre yan açıklıklarla 3 bin 563 metre olup, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle beraber 4 bin 608 metre olması öngörülüyor. Köprü tabliyesi 45 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte ikiz tabliye olarak planlandı. Çelik kule yüksekliği 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni simgeleyecek şekilde 318 metre olacak köprü, 2x3 şeritli olarak trafiğe hizmet edecek."
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