Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 günü Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak kabul edilmektedir. Her sene ülkemizde büyük bir coşku ile kutlanan 19 Mayıs'ta okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, 19 Mayıs okullar tatil mi, 18 Mayıs yarım gün mü? 19 Mayıs'ta okul var mı? İşte 19 Mayıs'ta okulların durumu...