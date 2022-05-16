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19 Mayıs okullar tatil mi? 19 Mayıs'ta okul var mı, ilkokul, ortaokul ve liseler okullar tatil olacak mı, kaç gün tatil?

19 Mayıs okullar tatil mi? 19 Mayıs'ta okullar kaç gün tatil olacak?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na sayılı gün kalmasıyla 19 Mayıs okullar tatil mi? Sorusu gündeme geldi. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağanı olan 19 Mayıs her sene çeşitli etkinlik ve törenlerle kutlanıyor. Milyonlarca öğrenci 19 Mayıs'ta okul var mı? Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 19 Mayıs'ta okullar kaç gün tatil olacak? Sorusunun yanıtı hakkında...

16.05.2022 - 11:25 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 günü Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak kabul edilmektedir. Her sene ülkemizde büyük bir coşku ile kutlanan 19 Mayıs'ta okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, 19 Mayıs okullar tatil mi, 18 Mayıs yarım gün mü? 19 Mayıs'ta okul var mı? İşte 19 Mayıs'ta okulların durumu...

  • 18 MAYIS YARIM GÜN TATİL Mİ? 

    Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının kutlandığı 19 Mayıs günü öncesine gelen 18 Mayıs tarihi için herhangi bir tatil söz konusu değil. 18 Mayıs'ta okullarda tam gün ders işlenecek. 

  • 19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

    Milli bayramlarımızdan biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında eğitime ara verilecek. Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs tarihinde okullar tatil olacak.

  • 2022 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

     

    TATİL GÜNÜNÜN İSMİ

    SÜRE

    AY

    GÜN

    YILBAŞI

    1. GÜN

    01 OCAK

    CUMARTESİ

    ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

    1 GÜN

    23 NİSAN

    CUMARTESİ

    EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*​

    VE RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ

    		 1 GÜN​ 01 MAYIS​ PAZAR​

    RAMAZAN BAYRAMI

    1. GÜN

    2 MAYIS

    PAZARTESİ

    RAMAZAN BAYRAMI

    2. GÜN

    3 MAYIS

    SALI

    RAMAZAN BAYRAMI

    3. GÜN

    4 MAYIS

    ÇARŞAMBA

    ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

    1 GÜN

    19 MAYIS

    PERŞEMBE

    KURBAN BAYRAMI AREFESi

    1/2 GÜN

    8 TEMMUZ

    CUMA

    KURBAN BAYRAMI

    1. GÜN

    9 TEMMUZ

    CUMARTESİ

    KURBAN BAYRAMI

    2. GÜN

    10 TEMMUZ

    PAZAR

    KURBAN BAYRAMI

    3. GÜN

    11 TEMMUZ

    PAZARTESİ

    KURBAN BAYRAMI

    4. GÜN

    12 TEMMUZ

    SALI

    DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ*

    1 GÜN


    15 TEMMUZ

    CUMA

    ZAFER BAYRAMI

    1 GÜN

    30 AĞUSTOS

    SALI

    CUMHURİYET BAYRAMI

    1,5 GÜN

    28 EKİM

    29 EKİM

    CUMA

    CUMARTESİ

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