Yerli ticari araç üreticilerinden Anadolu Isuzu, 22 Temmuz 2019 tarihinde düzenlenen törenle 170 bininci aracını üretim bandından indirdi.

1983 yılından bu yana Isuzu marka otobüs, midibüs, kamyon, kamyonet ve pick-up araçların üretimini gerçekleştiren şirket, düzenlediği törende banttan indirilen aracı ihraç ederek 17 bininci aracını ihraç etmiş olacak.

Anadolu Isuzu’nun 170 bininci aracının üretilmesi adına düzenlenen törende bir konuşma yapan Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, "Anadolu Grubu olarak, Japon iş ortağımız Isuzu ile 36 yıl önce çıktığımız yolculukta 170 bininci aracımızı üretim bandından indirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünün bir diğer önemi de banttan indirdiğimiz otobüsümüzün yurt dışına ihraç edilecek olması. 1994 yılından beri ihracat yapıyoruz ve bu araçla birlikte 17 bininci aracımızı yurt dışına ihraç edeceğimizi müjdelemek istiyorum" dedi.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan ise, "Bugün itibariyle 44 farklı ülkede faaliyet gösteriyoruz. Her ülkenin kendi ihtiyacına göre farklı spesifikasyonlarda araç yapabilen, hızlı çevik ve ustalığı, birikimi yüksek dünya çapında bir ekip ve fabrikayız artık" şeklinde devam etti.

44 ÜLKEDE HİZMET VERİYOR

Edinilen bilgiye göre, Türkiye’nin 63 ilinde 102 yetkili servisle Türkiye’nin en geniş ticari araç servis hizmetini sağlayan Anadolu Isuzu, yurt dışı yapılanmasında ise 5 yıl önce aldığı kararla yeni yatırımlar gerçekleştirdi. Anadolu Isuzu, 2019 yılı ile birlikte 32 distribütörü ile 44 farklı ülkede hizmet veriyor.

Şirket, bugüne kadar toplamda 85 bin 913 adet kamyon, 32 bin 602 adet kamyonet, 43 bin 957 adet midibüs ve otobüs, 7 bin 531 adet de halen Türkiye’de üretilen ilk ve tek pick-up olma özelliğini taşıyan Isuzu D-Max üretimi gerçekleştirdi.

Anadolu Isuzu'nun 2015’te 29 milyon, 2016’da 56 milyon, 2017’de 67 milyon, 2018 ise 93 milyon euro ihracat geliri elde ettiği açıklanırken, 2023 yılına kadar ihracatını iki katına çıkarmayı hedeflediği belirtildi.

120 MİLYON EURO İHRACAT HEDEFLİYOR

Geçtiğimiz yıl kendi markası AOS’u da yaratarak İngiltere, İrlanda, Rusya ve Güney Amerika gibi bölgelerde aktif rol oynamaya başlayan şirket, 44’ten fazla ülkedeki distribütör yapılanmasını 2022 yılında 60’a yakın ülkeye genişletmeyi 2019 yılında 120 milyon euro ihracat hedefine ulaşmayı planlıyor.

Savunma sanayisinde de varlık gösteren Anadolu Isuzu, bu alanda Çek Tatra grubuyla stratejik bir ortaklığa başladı. Türkiye’de, arazi şartlarına uygun, 6x6, 8x8, 20x20 çekiş sistemlerine sahip özel lojistik amaçlı yerli kamyonların geliştirilmesine ve üretimine geçen şirket, yüzde 100 elektrikli kamyonu NPR 10 EV’yi de farklı iş ortaklarıyla birlikte geliştirdi.