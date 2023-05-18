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12 adet burca karşılık hangi burç içinde bulunduğumuzu internet üzerinden de öğrenebiliriz. Bunun için doğum tarihini ve gününü bilmemiz yeterlidir. 17 Ekim tarihinde doğanlar burcuna ve burç özelliklerine yazımızın devamında ulaşabilir. 17 Ekim hangi burç? 17 Ekim tarihinde dünyaya gelenlerin burcu ne? 17 Ekim burcun yorumu ve yükseleni nedir? 17 Ekim'de doğan Türk ünlüler, yabancı ünlüler ve futbolcular kimlerdir? İşte, detaylar.

17 Ekim Hangi Burç?

17 Ekim’de doğanların burcu terazidir. Terazi dengeli ve uyumlu yapısıyla ön plana çıkmaktadır. Elementi havadır.

17 Ekim Burcu Ne?

17 Ekim tarihinde doğanlar terazi burcuna mensup olmaktadır. Terazi burcu 23 Eylül ile 22 Ekim arasını kapsamaktadır. Güzelliğin ve aşkın gezegeni Venüs tarafından yönetilirler.

17 Ekim Burcu Özellikleri

17 Ekim tarihinde doğan terazi burcunun öne çıkan belli başlı özellikleri vardır. Terazi dediğimizde hepimiz aklına dengeli yapısı gelmektedir. Terazi burcu ilişkilerinde denge unsuruna oldukça önem verir. Esprili, eğlenceli ve zekidirler. Eğlenceli yapısı gereğiyle ortamların aranılan simalarındandır. Dışa dönüktürler. Arkadaş çevresi çok fazladır. Sosyalleşme kişiliğinin en önemli unsurlarındandır. İdealist yapıları gereği projeleri yönetmede öncüdürler. Yeni fikirler onlar için cezbedicidir. Güçlü adalet duyguları sebebiyle herkese yardım eli uzatmaya hazırdırlar. Toplumun sesi olmak isterler. Diplomatik yönleri de oldukça gelişmiştir. Ortamlarda bir barış elçisi edasıyla dolaşırlar. Terazi burçları herkesi hoşnut etmek ister. Dolasıyla kimi zaman kararsız kalabilir. Eksi ve artı yönlerini iyice düşünmesi gerektiğinden bu kararsızlık kimi zaman karşı tarafı yorabilir. Kimi zaman ise sadece kendine odaklanırlar. Bu onların bencilliğinin bir parçasıdır; büyük resmi göremezler. İlişki konusunda oldukça romantiktirler.

17 Ekim Burcu Erkeği

17 Ekim’de doğan terazi erkeklerin her durumda söyleyeceği şeyler vardır. İletişimsel yönleri oldukça kuvvetli olduğundan dolayı saatler onunla saniyeler gibi geçer. Görünüşlerine de bir o kadar dikkat eder. Alelade bir görünüm onlara göre değildir. Bakımlı ve şık olduklarını ortamlardaki insanlara göstermek isterler. Aşk, zevk ve ilişkinin gezegeni Venüs’ün hâkimiyeti altındadır. Bir terazi erkeği duygusal ilişkilerde oldukça romantik tavırlar sergileyebilir. Sizi sözleriyle etkilemeyi de iyi bilir. Moda ve sanatsal yönlerden de eşi benzeri olmayan zevklere sahiptir. Tarafsız yapısı gereği kimi zaman soğuk ve çıkarcı görülebilir. Aslında bu onların tamamen adalet duygusuna olan düşkünlerinden dolayıdır. Derin duygulara kapılmak terazi erkeğine göre değildir. Bağımsızlıklarına oldukça düşkün olduğundan duygusal bir ilişkiye balıklama olarak atlamayı tercih etmezler.

17 Ekim Burcu Kadını

Terazi kadınları bağımsızlığından ödün vermeden bir ilişki içinde bulunmayı tercih eder. Öyle ki bağımsızlığına tehdit gördüğü bir ilişkiyi bitirmekten çekinmeyecektir. İlişkilerde uyumlu ve dengeli özellik gösterirler. Hızlı düşünmeleri sebebiyle iyi bir problem çözücüdürler. Sizin sorunlarınızı çözüme kavuşturmadan sohbeti sonlandırmazlar. Pozitif bakış açısına sahiptirler. Kişilerin sahip oldukları potansiyellerden yararlanmaları için ellerinden geleni yaparlar. Bir nevi terapist görevini de üstlenirler diyebiliriz. Terazi kadını tartışmadan nefret eder. Bir tartışma varsa orada terazi kadını yoktur. Kimi zaman huysuz ve tembeldirler. Bu sebeple evde kalmak isteyeceği zamanlar da olabilir. En basit seçeneklerde dahi saatlerce oyalanabilirler. Bu onların mükemmeliyetçi yapılarının yansımalarıdır. Dinginlik ve güzellikle bütünleşen bir burçtur.

17 Ekim Burcu Yorumu

Uyumlu ve dengelidirler.

Adalet pusulası güçlüdür.

Diplomatik yönleri gelişmiştir.

Tartışmalardan ve kavgalardan hoşlanmazlar.

Güzellik ve zevk onlar için oldukça önemlidir.

Yeni fikirlere ve yeni insanlarla tanışmaya bayılırlar.

İyi bir problem çözücüdürler.

Özgürlüklerine düşkündürler.

17 Ekim Yükseleni Nedir?

Öncelikle yükselen burcumuzu hesaplayabilmek için doğum tarihimizi ayrıntılı olarak bilmemiz gerekmektedir. Doğum saatinizi dakikası dakikasına bilmek bizi yükselen burcumuza götürecektir. Yükselen burcunuzu internet üzerinden araştırabilirsiniz.

17 Ekim'de Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Şarkıcı Nil Karaibrahimgil

Şarkıcı Tarkan Tevetoğlu

Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan

Müzisyen Özkan Uğur

Mühendis İsmail Akbay

Oyuncu Deniz Uğur

Oyuncu Muhittin Korkmaz

17 Ekim'de Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Amerikalı rapçi Eminem

Oyuncu Matthew Macfadyen

Oyuncu Andy Whitfield

Oyuncu Mark Gatiss

Oyuncu Rita Hayworth

Oyuncu Felicity Jones

Müzisyen Wyclef Jean

Yazar Arthur Miller

Amerikalı film yapımcısı Lawrence Bender

Alman oyun yazarı Karl Georg Büchner

Fransız filozof Henri de Saint Simon

Rus filozof Mikhail Bakhtin

Rus voleybolcu Yekaterina Gamova

Formula 1 pilotu Kimi Räikkönen

Hollandalı kaleci Frans Hoek

Nijeryalı milli futbolcu Kenneth Omeruo

Japon futbolcu Saki Kumagai

İtalyan futbolcu Giovanni Marchese





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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk