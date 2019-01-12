12 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kazlıçeşme sahilinde 110 dönüm arazi üzerinde yükselen ve arsa bedeli, inşaat ve diğer giderler ile birlikte yaklaşık 6 milyar liralık yatırım bedeli bulunan Büyükyalı projesinde, yenilenen tarihi yapılar gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu kapsamda, projenin arazi sınırları içerisinde bulunan Osmanlı’nın ilk sanayi tesislerinden 'Fabrika-ı Hümayun'un 100 yıl aradan sonra sivil ziyarete açılması planlanıyor.
164 YIL BOYUNCA ÜRETİME EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Tarihi alanlardaki ilk yapı 1846’da demir fabrikası olarak devreye girdi. 1910’lara kadar eklemelerin yapıldığı bina, mühimmat, fişek ve ordunun ihtiyacı olan metal aksamlar üretimini üstlendi. Tesis, Cumhuriyet döneminde ise 1950’lerden itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri'ine (TSK) ait olarak Tank Bakım Fabrikası olarak 2010’a kadar faaliyet gösterdi.
1847’de Sultan Abdülmecit'in ziyareti ettiği yapının bir takım tarihsel önemi bulunuyor. Öyle ki, 1866-68 yılları arasında dünyanın ilk seri atışlı sahra topunun döküldüğü tarihi fabrikadaki çizim ve tasarımların, 2. Abdülhamit’in izniyle Alman Krupp firmasına verildiği ve şirketin bu sayede Almanya'da kendi toplarını üretilebildiği kaydediliyor.
ASLINA SADIK KALINARAK YENİLENİYOR
Yapıların aslına sadık kalınarak yapılan restorasyonu ise, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Mimar Sinan Üniversitesi'nden akademisyenlerin danışmanlığında gerçekleşiyor. Bu kapsamda, orjinal malzemeler korunarak yürütülen restorasyon sürecinde, binaların inşa edildiği dönemin önemli mühendislik örnekleri olarak gösterilen ahşap çatı makaslarını korumak için şantiyede ahşap atölyeleri kurulduğu bildirildi.
Söz konusu yenileme işlemlerinin ise Bodrum’dan İstanbul’a gelen gulet ustalarına emanet edildiği belirtiliyor. Alınan bilgiye göre, duvarlardaki tüm orijinal taşlar korunurken, sadece değişmesi gerekenler değiştirilmiş durumda.
MODERN YAŞAMA ENTEGRE EDİLECEK
Modern yaşama entegre edilecek söz konusu alanların, performans sanatları merkezi, sinema, kafeler, restoranlar, mağazalar, çocukların fiziksel ve psikolojik gelişmelerine odaklı bir merkeze ev sahipliği yapacağı açıklandı.
Fabrika-ı Hümayun kompleksi içinde 1881’de fişekhane olarak inşa edilen ve 180 metre uzunluğu nedeniyle 'Tarihi Uzun Bina' olarak adlandırılan bir bina da yer alıyor. Proje kapsamında, tarihi yapının bir bölümünde 23 adet loft daire yer alıyor. Loft dairelerin bulunduğu bölüm, binanın fabrika olarak kullanıdığı dönemde asker yatakhaneleri olarak kullanılıyordu.
Loftlarda, yüksek pencereler, uzun tavan ve orijinal duvarlar tamamen korunurken, dairelerde asma katın yatak odası, orta katın yaşam alanı ve alt katın da çocuk ve hizmetli odaları şeklnde tasarlandığı bilgisi paylaşıldı. Alt kattan otoparka erişimin bulunduğu Loft'ların, kapılarının ise avluya açıldığı bildirildi.
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