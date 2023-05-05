16 yaşındaki kız çocuğuna beton mikseri çarptı

Kahramanmaraş'ta, beton mikserinin çarptığı kız çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Elbistan ilçesi Karaelbistan Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin yakınındaki markete alışveriş yapmaya giden 16 yaşındaki N.K.'ye, beton mikseri çarptı. Yaralanan kız çocuğunun yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.