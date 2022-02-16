KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bazı düşünceler şu anda paylaşmak için değil. Detayları bir çırpıda dökmek isteseniz bile, söylediklerinize dikkat etmeniz daha akıllıca olabilir. İstenmeyen bir fikir sunarak birini gücendirebilirsiniz. Bunun yerine zihninizi kendi sorunlarınıza çevirmeye çalışın. Yeni ve farklı bir yönden düşünmeye zaman ayırırsanız, sizi uzun zamandır rahatsız eden bir şeye dâhiyane bir çözüm bulma şansınız var.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kelimelerin gücü artık sizde! Birisi tavsiyenizi veya fikirlerinizi sorarsa, bunları sunmaya isteklisiniz ve bunlar dinlemeye değer. Gerçekte ne söylediğiniz kadar nasıl söylediğinizin de önemli olduğunu unutmayın. Ağzınızı açmadan önce bir şeyler düşünmek iyi bir fikir. Hayatınızda karar vermekten sorumlu herhangi biri üzerinde biraz etki sahibi olmanız gerekiyorsa, bu yaklaşım size yarayabilir.