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Bankalardan alınan bireysel kredileri güvence altına alan kredi bağlantılı hayat sigortası, kredi borcunun ödenemediği durumlarda krediye teminat sağlayarak yalnızca sigortalıları değil, geride kalanları da borç yükünden koruyor.

İsteğe bağlı yapılabilen kredi bağlantılı hayat sigortası; vefat, kaza veya hastalık sonucu maluliyet, işsizlik ya da tehlikeli hastalıklar gibi durumlarda borcun sigorta şirketi tarafından ödenmesini sağlıyor. Böylece sigortalılar, teminatları dâhilinde vefatı durumunda ailesinin dara düşmeyeceğini ve kredi borcunun ödeneceğini bilmenin güvenini hissediyor.

Bireysel ihtiyaç kredisi, konut kredisi, taşıt kredisi ve taksitli ticari kredi alırken uygulanabilen kredi bağlantılı hayat sigortası kapsamında ödenen poliçe primleri gelir vergisi matrahından mahsup edilebildiği için, primlerin yüzde 40’ına kadar vergi indiriminden de yararlanılabiliyor. Öte yandan söz konusu sigorta poliçesinin sağladığı teminatlarla kredi maliyetleri azalırken, tüketicilerin bankalardan daha uygun oranlarla kredi kullanmasına da imkân sağlanıyor.

İYİ ANLAŞILMASI ÖNCELİK

Sigortalanmanın hem aile hem de ülke ekonomisine çok önemli katkısı olduğuna dikkat çeken Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Özgür Obalı, “Pandemi ve doğal afetlerin yaşandığı yakın geçmişimiz bize en beklenmedik risklere karşı önlem almamız gerektiğini tekrar hatırlattı. Bin bir emekle inşa edilen yaşamlar aniden alt üst olabiliyor. Bunun önüne geçmek bizim elimizde” dedi. Kişilerin kendilerini, ailelerini ve sahip oldukları varlıkları bugün ve gelecekte koruyabilmeleri için en büyük dostlarının sigorta ürünleri olduğunu hatırlatan TSB Genel Sekreteri sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sektörün rehber kuruluşu olarak sigorta ürünlerini sigortalılar lehine geliştirmek ve kullanımını yaygınlaştırarak ‘güvenli yarınlar’a hep birlikte ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sahip olduğumuz hayatı, ailelerimizi ve kıymetlerimizi korumak için vazgeçilmez olan sigorta ürünlerimizin işlevlerinin doğru anlaşılması önceliğimiz. Böylece hem sigortalılarımıza maksimum faydayı sağlayabilir hem de sektörümüzün tüm kıymetlerimizi geleceğe taşıyabilecek potansiyelinden yararlanarak, ülkemizin ekonomisine katma değer üretmeye devam edebiliriz.”

COVİD KAYNAKLI 661 MİLYON TAZMİNAT

Obalı, isteğe bağlı yapılabilen kredi bağlantılı hayat sigortalarının tercih edilmesinde; vefat ve sakatlık gibi olumsuzluklara karşı sigortalıların ailelerine bırakabilecekleri finansal bir destek arayışının ya da hayat kalitesinin sürdürülmesi isteğinin önemli bir yer tuttuğunun altını çizdi. Kredi bağlantılı hayat sigortasının, kredi alan ve vereni aynı anda koruduğunu da vurgulayan Özgür Obalı, “Bu ürün sayesinde hem bankalar hem de sigortalılarımız olası riskler karşısında daha korunaklı oluyor. Bu ürünün pek çok açıdan gerekli bir koruyucu olduğunun iyi anlaşılması çok önemli” dedi.

Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre 2021 yılında kredi bağlantılı hayat sigortası ile 132 bin sigortalının 1,6 milyar TL tutarında kredi borcu sigorta şirketleri tarafından kapatıldı. Sadece COVID 19 bağlantılı vefatlar için üstlenilen tazminat tutarı 661 milyon TL olurken, bu tutar hayat şirketlerinin toplam üstlendiği tazminatlarının yaklaşık yüzde 40’ını oluşturdu. 2022’nin ilk üçü ayı itibarıyla ise pandemiye bağlı vefatlarda yaygın aşılanma oranı ve yaz aylarının da etkisiyle beklenen azalma neticesinde toplam gerçekleşen hasarlar içinde COVID 19 etkisinin 600 milyon TL civarında gerçekleşmesi bekleniyor.