156 bin kişi borsadan neden gitti?

16 ay sonra ilk kez Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı düştü? Nisan ayında 2 milyon 653 bin ile zirveye çıkan sayı mayısta 156 bin düşerek 2 milyon 497 bine indi. Pandeminin başından itibaren dünyada oluşan likidite bolluğu, tasarruflarda meydana gelen artış ve faizlerin düşük olmasının etkisi ile dünyaya paralel bir şekilde ülkemizde de borsaya yönelen bireysel yatırımcıların ilgisi endeksi ve borsa işlem hacmini rekorlara taşımıştı. Merkezi Kayıt kuruluşu (MKK) kayıtlarına göre Ocak 2020 de 1 milyon 231 bin olan hisse bakiyeli hesap sayısı sürekli artarak Nisan 2021 de 2 milyon 661 bin 45 kişi ile zirve yaptı. Ancak son 16 aydır sürekli artan, adeta bireysel yatırımcı akınına uğrayan borsadaki yatırımcı sayısı bu ay 156 bin düştü. Peki neden? Bu sonuca neden olan gelişmeleri sermaye piyasalarının mantığına da uygun olarak rakamlar eşliğinde incelemekte fayda var.

Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 16 ay sonra 156 bin düştü

GÜNLERCE TAVAN FİYAT ZAMANLARI

Önce dönüp halka arzlara bakalım. Çünkü yılın ilk aylarında 4 kat 80 kat talep gelmesiyle haber olan yapı son arzlarda bu kez ancak arz kadar talep gelmesi ile haber olmaya başladı. Herhalde şunu söylemek yanlış olmaz, yeni yatırımcı gelmesinde en önemli çekim merkezini yeni halka arzlar oluşturdu. Yeni halka arzlara sanki borsada işlem gören şirketler çok pahalıymış oysa yeni halka arz olan şirketler bedavaymış gibi inanılmaz alım talepleri geldi ve halka arz olan şirketler borsada işlem görmeye başladıklarında halka arz fiyatlarının kat kat üstündeki fiyatlardan işlem gördü. Her bir şirketin halka arz hikayesi, bir sonraki halka arzın alım talebi hikayesini oluşturdu. Başlangıç dönemi diye adlandıracağımız 31.12.2020 tarihine kadar olan dönemde halka arz tutarlarının küçük olması, gelen talebin halka arz büyüklüklerinin kat kat üstünde olmasını, dolayısıyla doymamış talebin ikincil piyasaya kayması ile halka arz sonrası hisse fiyatının günlerce tavan fiyattan oluşmasını sağladı.

PATRONLARIN İŞTAHINI KABARTTILAR

Bu anlamsız çılgın talep piyasada hızla türeyen “halka arz danışmanları” vasıtasıyla halka açık olmayan şirket patronlarının bilgisine sunuldu, onların iştahını kabarttı, onlarca şirket soluğu SPK’nın kapısında aldı. Herkesin mutlu olduğu bu dönemde SPK izin verdiği halka arz sayısı ve hacmiyle, yatırımcı aldığı hisse senetlerinden elde ettiği kazanç ile başarılarını anlattı. Bu mutlu tablo az önce bahsettiğimiz halka arz için SPK’nın kapısına dayanan, bu sefer halka arz büyüklükleri katlanarak gelmiş şirketlerin 2021 yılında hızla SPK'dan haftada 2 şer bazen 3 tane halka arz izni almalarıyla değişti. Kimsenin aklına gelmeyen arz-talep dengesi böylece kendini gösterdi. Ocak 2020'den 11.06.2021 tarihine kadar yapılan toplam 12.3 milyon TL tutarındaki halka arzın 10.6 milyon lirası yani yüzde 86'sı 1 Nisan 2021 sonrasında yapıldı.

ORTAK SATIŞI RAHATSIZ ETTİ

Bu kadar yüksek tutardaki halka arzın faiz oranlarının yüzde 19'un üstünde olduğu bir dönemde hızla piyasaya gelmesi, halka arz tutarlarının önemli kısmının ortak satışı olması (patronun hissesini satıp parasını cebine koyduğu) gibi yatırımcıyı rahatsız eden unsurlar içermesi, önemli unsurlar. Bu kez ise döngü tersine işlemeye başladı. Yeni halka arz edilen şirketlerin borsada işlem görmeye başlamasıyla eski dönemde olduğu gibi fiyat performansı gösterememeleri, yüksek fiyat performansı göstermeyen her büyük halka arzın bir sonraki halka arza kötü referansını oluşturduğu, eskisi gibi kazanamayan yeni borsa yatırımcılarının borsadan çekildiği bir iklim oluştu.

Halka açıklığı fazla olan şirketler artırım yaptı yatırımcıdan parayı çekti BIST Kodu Toplam Fon Girişi (Bin TL) Bedelli sermaye artırımı oranı (%) Fiili dolaşım oranı 14.06.2021 ATLAS 30.181 100,00 100,00 GLRYH 90.510 300,00 99,75 KUYAS 45.955 83,70 99,70 CEMAS 317.848 66,88 98,17 PEGYO 53.860 60,00 97,78 MTRYO 21.206 100,00 94,98 SELGD 11.125 100,00 89,95 ITTFH 284.000 300,00 89,93 FORMT 170.000 223,68 89,12 USAK 145.594 145,00 87,60 MERKO 63.024 101,75 87,15 OSTIM 62.873 75,00 84,52 SAMAT 18.406 100,00 83,25 KATMR 142.851 190,00 79,84 HDFGS 140.121 200,00 79,01 IHLAS 709.600 89,78 78,76 FLAP 62.770 200,00 78,54 PENGD 119.400 214,75 77,20 EMKEL 50.783 208,64 77,12 IHLGM 335.511 50,27 76,23 AKSUE 17.330 100,00 76,09 AKYHO 83.433 200,00 74,51 IHYAY 250.783 125,00 73,94 PEKGY Rüçhan Hakkı Kullanım Tarihleri 01-30 Haziran 2021 400,00 73,08 INFO 66.569 195,86 69,00 MEGAP 9.411 100,00 63,75 YESIL Rüçhan Hakkı Kullanım Tarihleri 08-22 Haziran 2021 3.085,19 62,53 ETILR 27.648 223,83 60,08 BNTAS 24.316 25,00 58,02 SKTAS 18.720 95,00 57,77 MRGYO Rüçhan Hakkı Kullanım Tarihleri 11.06.2021-08.07.2021 200,00 56,79 DGKLB 81.108 30,08 56,72 SKBNK 702.909 60,62 49,99 TKNSA 275.655 82,73 49,96 METUR Rüçhan Hakkı Kullanım Tarihleri 09-23 Haziran 2021 200,00 49,87 TSPOR 265.308 111,51 49,00 AFYON 302.134 300,00 48,58 KLGYO 498.090 400,00 46,60 DAGI 86.600 200,00 46,02 VKFYO 10.028 50,00 45,79 AKSGY 250.461 45,12 44,79 IHGZT Rüçhan Hakkı Kullanım Tarihleri 04.05.2021-17.06.2021 344,44 38,11 HEKTS 400.000 175,77 37,26 RALYH 42.110 200,00 36,91 VKGYO 262.246 100,00 34,88 VKGYO Rüçhan Hakkı Kullanım Tarihleri 09-23 Haziran 2021 100,00 34,88 RYSAS 131.322 109,47 33,35 BUCIM 325.478 177,78 32,29 DITAS 16.295 160,00 31,08 IZMDC 1.127.884 300,00 30,95 CELHA 25.360 151,52 29,68 MERIT Rüçhan Hakkı Kullanım Tarihleri 14-28 Haziran 2021 1.000,00 26,56 DZGYO 100.073 200,00 24,93 DZGYO 250.250 166,67 24,93 AGYO Rüçhan Hakkı Kullanım Tarihleri 07-22 Haziran 2021 14,00 16,23 TSGYO 200.270 66,67 10,75 CRFSA 400.503 3,36 5,23 KLNMA 751.701 88,24 0,92 KENT 191.389 659,20 0,54 Toplam 10.071.002

DOLAŞIM ORANI YÜKSEK ŞİRKETLERDE BEDELLİ ARTIRIMI

Diğer önemli konu, bedelli sermaye artırımları. Halka açık şirketlerin ihtiyaç halinde sermaye piyasasından fon sağlamaları son derece doğal olmakla beraber, fiili dolaşım oranı yüksek olan, yani ana ortağın hisselerinin büyük kısmını halka satmış olduğu, şirketi imtiyazlı hisselerle yönetebildiği, piyasada “yan kağıt” diye adlandırılan çoğu bedelli sermaye artırımını alışkanlık haline getirmiş bu şirketlerde yüksek oranlı bedelli sermaye artırımlarına gidilmesi, piyasadan sürekli fon çekilmesinin de hisse fiyatlarını olumsuz etkileyen bir faktör olduğu piyasa uzmanlarının bir diğer görüşü. Üstelik bu şirketlerin bir kısmı önceki yıllarda SPK'dan bedelli sermaye artırımı izni alamamış veya sıkı koşullara bağlı tutularak alabilmişken yakın dönemde koşulların oldukça gevşetildiği de gözleniyor.

SPK tarafından izin verilen bedelli sermaye artırımı tutarı 14 Haziran 2021 tarihi itibarıyla 12,1 milyar TL gibi neredeyse 2021 yılında yapılan halka arz büyüklüğüne yakın bir tutar. Bu rakamın 4,9 milyar lira tutarı da fiili dolaşım oranı yüzde 50'nin üstünde yani ana ortağın hisselerinin çoğunu yatırımcıya satmış olduğu şirketlere ait. Yani şunu söyleyebiliriz: Halka arzların başlangıç döneminde borsaya akın akın gelen, gelişleriyle beraber para kazanan bireysel yatırımcılar eski dönemde bedelli sermaye artırımı yapmakta çok zorlanan patronlara fon kaynağı oldular.

Deneyimli bir sermaye piyasası uzmanı durumu, “su kaynağı belli bir gölden, her gün kontrolsüz bir şekilde tanker tanker su çekiliyor” şeklinde özetliyor. Anlaşılan Nisan 2021 başından beri hızla gelen halka arzlar, bedelli sermaye artırımları, mevcut halka açık şirketlerdeki ortak satışları (ikincil halka arzlar) gibi ana faktörler faizlerin yükselmesi, kurdaki artış ve yabancı çıkışı ile birleşince borsaya gelen bireysel yatırımcıların kazanç umutlarını törpülemiş ve bir kısım bireysel yatırımcı müsaade isteyip ayrılmış. Buna son olarak borsa yatırımından habersiz küçük yatırımcıların sosyal medyadaki tavsiyelere kanıp aldığı hisseler nedeniyle sürecin tersine dönmesiyle önemli oranda zarar etmesini de ekleyelim.