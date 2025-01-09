PROJE KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Evlilik kredisi projesi deprem bölgesi olan Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da geçerliydi.

Ancak daha sonra alınan kararla projeye yurt genelinde doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak ve Osmaniye de eklendi.