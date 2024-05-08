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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler 150 bin TL evlilik kredisi ödemeleri ne zaman? Bakan Göktaş duyurdu! Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? - Merak Edilenler Haberleri

        150 bin TL evlilik kredisi ödemeleri ne zaman? Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları

        Evlilik planı yapan gençlerin yakından ilgilendiği evlilik kredisi ödeme tarihleri merak konusu oluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Aile Gençlik Fonu ile evlenecek gençlere 0 faizle 150 bin TL evlilik kredisi desteği veriliyor. Başvuru şartlarını taşıyanlar ödeme tarihlerine odaklandı. Bakan Göktaş faizsiz evlilik kredisi ödemeleri için Mayıs ayını işaret etti. Peki 150 bin TL evlilik kredisi ödemeleri ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 16:28 Güncelleme: 08.05.2024 - 16:28
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        • 1

          150 bin TL evlilik kredisi son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Hatırlanacağı gibi evlilik planı yapan çiftlere, evlilik kredisi imkanı sunan Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin yönetmelik, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Şimdi ise gözler evlilik kredisi ödeme takviminde. Peki 150 bin TL evlilik kredisi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

        • 2

          150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye ile Macaristan'ın Aile Yapısının Güçlendirilmesine Yönelik Özgün Yaklaşımlar Paneli"nde konuştu.

          Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında tesis edilen 48 ay vadeli faizsiz 150 bin TL’lik evlilik kredisine ilişkin açıklama yaptı. Göktaş, sıfır faizli 150 bin TL'lik evlilik kredisi başvurusu kabul edilen gençlere ödemelerin Mayıs ayı içerisinde yapılacağını duyurdu.

          Bakan Göktaş’ın sıfır faizli evlilik kredisiyle ilgili açıklaması şöyle:

          Gençlerimizin aile kurmalarını desteklemek ve onları her türlü sosyal riske karşı korumak için Aile ve Gençlik Fonunu kurduk. Bu fonla genç çiftlerimize faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. Bu vesileyle Mayıs ayı içerisinde başvuruları kabul edilen gençlerimizle ödemeleri yapacağımızın müjdesini de paylaşmak istiyorum."

        • 3

          EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

          Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİNDE YAŞ SINIRI VAR MI?

          Faizsiz evlilik kredisinden 18 ile 29 yaş aralığında olan kişilerin yararlanabileceği belirtildi. Fondan yararlanmak isteyen vatandaşların, 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

        • 4

          150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI

          * Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

          * Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak),

          * Depremden etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

          * Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,

          * Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,

          * Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı 2 asgari ücretten fazla olmamak,

          * Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,

          * Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,

          * Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak.

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