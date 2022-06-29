15 yaşındaki kız 45 gündür kayıp!

Samsun'da 15 yaşındaki Sultan Yavuzer'den ailesi 45 gündür haber alamıyor. Polise başvuran ailesi, başka bir kadın tarafından kızlarının uyuşturucuya alıştırılarak kaçırıldığını iddia ediyor...
Canik ilçesinde yaşayan Yavuzer ailesi, 45 gündür 15 yaşındaki kızları Sultan'dan haber alamadıklarını söyledi. 24 yaşlarındaki N.A. tarafından kızlarının uyuşturucuya alıştırıldığını ve kaçırıldığını iddia eden aile polise başvurdu. Polisin genç kızı arama çalışmaları sürüyor.
'KIZLARI UYUŞTURUCUYA ALIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORDU'
Baba Seyfettin Yavuzer, kızlarının kayboluşuyla ilgili şunları söyledi:
"Benim kızımı bir iki değil üç dört defadır alıkoyuyor. Benim kızıma uyuşturucu hap içirdiğinden bu hapları sattırdığından şüpheleniyorum. Sadece benim kızım değil. Bizim mahalleye gelip ufak 13-15 yaşlarındaki kızları uyuşturucuya alıştırmaya çalışıyordu. 45 gün oldu kızımı görmedim. Alıp nereye kaçırdı bilmiyorum. Uyuşturucu mu sattırıyor başka ne yaptırıyor bilmiyorum. Kızım hala hayatta mı emin değilim. Hayatından endişe ediyorum. Kızım belki dönmek istiyor ama o kadın engel oluyordur. Ben kızımdan haber alamıyorum. Bir an önce bulunmasını istiyorum. Polis de araştırıyor ama vatandaşlardan da gören duyan olursa lütfen bize ulaşsınlar."
'SATIŞ YAPIYOR, SÜREKLİ EV DEĞİŞTİRİYOR'
Ağabeyi Rıza Yavuzer ise, "Bu kız daha önce bizim oraya geldi. 24-25 yaşlarında vardır. N.A. kardeşimi uyuşturucuya alıştırdı. Mahalleden birkaç kızı daha böyle yaptı. Başka kızların da kanına girdi. Ben kardeşimi en son 45 gün önce gördüm. Kardeşimi alıp götürdü. Bu kız sürekli kiralık ev tutuyormuş yer değiştiriyormuş. Uyuşturucu satışı yapıyor sürekli yer değiştiriyor. Ben kardeşimin bir an önce dönmesini istiyorum. Sultan’a bir an önce geri dön gel bende kal demek istiyorum" diye konuştu.
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