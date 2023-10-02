Diyarbakır'da cinayet! 15 yaşındaki çocuk baba katili oldu! - En son haberler

Diyarbakır'da cinayet! 15 yaşındaki çocuk baba katili oldu! - En son haberler

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Diyarbakır'da babası T.G.'yi (35) başından uzun namlulu silahla vurarak öldüren İ.G. (15), tutuklandı.

DHA'nın haberine göre İ.G., ifadesinde; babasının, annesine ve kendisine sürekli şiddet uyguladığını, bu nedenle öldürdüğünü söyledi.

Olay, dün sabah saatlerinde Hazro ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İ.G., evdeki kanepede uyuyan babası T.G.'yi uzun namlulu silahla başından 3 el ateş ederek vurdu. KAÇAN ŞÜPHELİ BİR SÜRE SONRA TESLİM OLDU T.G. ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerince Hazro Devlet Hastanesi'ne kaldırılan T.G., kurtarılamadı. T.G.'nin cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. T.G.'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı kırsal İncekavak Mahallesi Kuşdamı mezrasında toprağa verildi. REKLAM

Kaçan İ.G. ise bir süre sonra polise teslim oldu. İ.G., ifadesinde; babasının, annesine ve kendisine sürekli şiddet uyguladığını, bu nedenle öldürdüğünü söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.