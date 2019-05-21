Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, olay saat 17.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. Asya'dan Avrupa'ya geçiş istikametinde aracını durduran bir kişi aracına benzin döküp ateşe verdi. Ardından da köprüden atlayarak intiha etti.

KİMLİĞİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Araç tamamen yanarken, intihar eden kişiye ait bir kimlik belgesi bulunamadı. Polis ekipleri kamera görüntülerinden aracın plakasını belirledikten sonra intihar eden kişinin kimliğini tespit edecek.